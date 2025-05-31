Тихие враги зрения: Врач рассказала, какие болезни глаз подкрадываются незаметно

Многие заболевания глаз развиваются без ярких признаков на ранних этапах. Пациенты часто не подозревают о начавшихся патологиях, способных привести к значительному ухудшению зрения или даже полной слепоте. Именно так действуют глаукома и катаракта – два самых распространенных диагноза в офтальмологии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на офтальмолога Алёну Шкатову.

Глаукома — хроническое заболевание, повреждающее зрительный нерв. На начальной стадии оно почти бессимптомно, но разрушение нервных волокон и сужение поля зрения уже начинаются. Потеря зрительного нерва необратима, и без своевременного лечения глаукома может обернуться полной слепотой. Обнаружить начало болезни способен только врач при регулярных профилактических осмотрах. При остром приступе, когда давление резко возрастает, появляются сильная боль, покраснение глаза, головная боль и затуманенное зрение — в этом случае необходима немедленная медицинская помощь.

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. Она также развивается медленно и незаметно, зачастую без явных признаков на ранних стадиях. Со временем могут появиться «плёнка» или «туман» перед глазами, тусклость цветов, ореолы вокруг источников света и постепенное снижение остроты зрения. К факторам риска относятся возраст (после 45-50 лет), сахарный диабет, травмы или воспаления глаз.

Выявить как глаукому, так и катаракту на раннем этапе может только специалист. Регулярные визиты к офтальмологу — единственный способ вовремя начать поддерживающую терапию, замедлить развитие недуга и сохранить зрение.