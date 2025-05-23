«Немая» болезнь: Названы неочевидные признаки аневризмы головного мозга

Аневризма зачастую никак не проявляется, поэтому называется «немой». И хоть болезнь долгое время не даёт о себе знать, вычислить её можно по рядку признаков, в том числе не самых очевидных. К примеру, на недуг может указывать снижение работоспособности или постоянная усталость, предупредил руководитель НИЦ эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Кирилл Орлов.

По его словам, причинами появления болезни могут быть наследственная неполноценность сосудистой стенки, черепно-мозговые травмы, частые колебания давления, а также вредные привычки. К основным симптомам относятся частые головные боли, проблемы с памятью, головокружения и другие. Причём симптомы усиливаются по мере роста аневризмы и давления на мозг, что увеличивает риск кровоизлияния.