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23 мая, 13:25

«Немая» болезнь: Названы неочевидные признаки аневризмы головного мозга

Врач Орлов: Постоянная усталость может указывать на аневризму головного мозга

Головная боль. Обложка © freepik

Головная боль. Обложка © freepik

Аневризма зачастую никак не проявляется, поэтому называется «немой». И хоть болезнь долгое время не даёт о себе знать, вычислить её можно по рядку признаков, в том числе не самых очевидных. К примеру, на недуг может указывать снижение работоспособности или постоянная усталость, предупредил руководитель НИЦ эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Кирилл Орлов.

По его словам, причинами появления болезни могут быть наследственная неполноценность сосудистой стенки, черепно-мозговые травмы, частые колебания давления, а также вредные привычки. К основным симптомам относятся частые головные боли, проблемы с памятью, головокружения и другие. Причём симптомы усиливаются по мере роста аневризмы и давления на мозг, что увеличивает риск кровоизлияния.

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«Любые неврологические отклонения, в том числе тревожность, нарушения сна — это повод обратиться к неврологу и сделать обследование. В том числе, МРТ головного мозга», — отметил доктор медицинских наук в интервью kp.ru.

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Борис Эльфанд
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