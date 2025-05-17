Россиянам объяснили, когда нужно срочно бежать к врачу при боли в пояснице
Врач Шамселов: Чаще всего боль в пояснице проходит за 1–2 недели
Мужчина страдает от боли в пояснице. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Боль в пояснице является одной из наиболее распространённых жалоб, с которыми пациенты обращаются к врачам. Обычно дискомфорт связан с мышечным перенапряжением, однако иногда он может служить и сигналом о наличии серьёзных заболеваний, предупредил врач-ортопед Артур Шамселов.
По его словам, большинство случаев недуга не представляют опасности и проходят самостоятельно в течение 1–2 недель. Однако существуют симптомы, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Они указывают на возможные опасные состояния, например, неврологические нарушения.
Так, онемение ног, слабость в стопах или нарушение походки могут свидетельствовать о грыже межпозвонкового диска или сдавливании нервных структур. Боль, отдающая в ногу, является признаком компрессии нерва. Инфекции и воспалительные процессы проявляются лихорадкой вместе с болью. Утренняя скованность в спине длительностью более часа может свидетельствовать об анкилозирующем спондилите — аутоиммунном заболевании.
Опасными признаками также являются симптомы онкологических заболеваний. Ночная боль и необъяснимая потеря веса могут указывать на метастазы в позвоночнике при раке простаты, молочной железы или лёгких. После падений, а также у пожилых людей боль может свидетельствовать о компрессионных переломах. Кроме того, боли внутренних органов тоже может отдавать в поясницу, отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
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