Россиянам объяснили, когда нужно срочно бежать к врачу при боли в пояснице

Боль в пояснице является одной из наиболее распространённых жалоб, с которыми пациенты обращаются к врачам. Обычно дискомфорт связан с мышечным перенапряжением, однако иногда он может служить и сигналом о наличии серьёзных заболеваний, предупредил врач-ортопед Артур Шамселов.

По его словам, большинство случаев недуга не представляют опасности и проходят самостоятельно в течение 1–2 недель. Однако существуют симптомы, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Они указывают на возможные опасные состояния, например, неврологические нарушения.

Так, онемение ног, слабость в стопах или нарушение походки могут свидетельствовать о грыже межпозвонкового диска или сдавливании нервных структур. Боль, отдающая в ногу, является признаком компрессии нерва. Инфекции и воспалительные процессы проявляются лихорадкой вместе с болью. Утренняя скованность в спине длительностью более часа может свидетельствовать об анкилозирующем спондилите — аутоиммунном заболевании.

Опасными признаками также являются симптомы онкологических заболеваний. Ночная боль и необъяснимая потеря веса могут указывать на метастазы в позвоночнике при раке простаты, молочной железы или лёгких. После падений, а также у пожилых людей боль может свидетельствовать о компрессионных переломах. Кроме того, боли внутренних органов тоже может отдавать в поясницу, отметил собеседник РИА «ФедералПресс».