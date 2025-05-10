«Само не пройдёт»: Названы «безобидные» травмы, которые могут привести к инвалидности
Травматолог Малыхин: Кажущийся безобидным ушиб может привести к инвалидности
Травматолог с макетом скелета человека. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Кажущийся безобидным ушиб способен привести к инвалидности, так как на самом деле речь может идти о разрыве сухожилий, предупредил врач-травматолог Сергей Малыхин. Сюда же он отнёс повреждения связок голеностопа, коленных суставов и локтей, требующих хирургического вмешательства.
Кроме того, особую опасность представляют черепно-мозговые травмы. Даже лёгкое сотрясение мозга, на которое многие не обращают внимания, может проявиться годами позже в виде нарушений сна, изменений личности и эпилепсии. Пожилые люди при этом особенно уязвимы. Собеседник РИАМО подчеркнул, что тошнота, рвота и спутанность сознания после удара головой требуют немедленного вызова скорой помощи.
Что касается травм спины, то они делятся на две категории: те, которые затрагивают только костные структуры, и более опасные — с повреждением спинного мозга. Современная медицина предлагает сложные оперативные вмешательства с использованием костного цемента, специальных имплантов и транспедикулярных винтов. Однако успех лечения зависит не только от мастерства хирургов, но и от тщательной реабилитации.
«Главное правило при любой травме — не надеяться на «само пройдёт». Своевременная диагностика и грамотное лечение могут предотвратить инвалидность и вернуть человека к полноценной жизни», — отметил врач.
Ранее травматолог поставил точку в споре, можно ли хрустеть пальцами. Кроме того, названы факторы риска и симптомы остеоартроза. В свою очередь эксперт «приговорил» невротиков к болезни стариков.