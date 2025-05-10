«Само не пройдёт»: Названы «безобидные» травмы, которые могут привести к инвалидности

Кажущийся безобидным ушиб способен привести к инвалидности, так как на самом деле речь может идти о разрыве сухожилий, предупредил врач-травматолог Сергей Малыхин. Сюда же он отнёс повреждения связок голеностопа, коленных суставов и локтей, требующих хирургического вмешательства.

Кроме того, особую опасность представляют черепно-мозговые травмы. Даже лёгкое сотрясение мозга, на которое многие не обращают внимания, может проявиться годами позже в виде нарушений сна, изменений личности и эпилепсии. Пожилые люди при этом особенно уязвимы. Собеседник РИАМО подчеркнул, что тошнота, рвота и спутанность сознания после удара головой требуют немедленного вызова скорой помощи.

Что касается травм спины, то они делятся на две категории: те, которые затрагивают только костные структуры, и более опасные — с повреждением спинного мозга. Современная медицина предлагает сложные оперативные вмешательства с использованием костного цемента, специальных имплантов и транспедикулярных винтов. Однако успех лечения зависит не только от мастерства хирургов, но и от тщательной реабилитации.