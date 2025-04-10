Крайне опасно для пожилых: Названы факторы риска и симптомы остеоартроза

Болезненные ощущения в суставах и снижение их подвижности способствуют развитию остеоартроза, который чаще всего встречается у людей старше 60 лет, особенно у женщин. Как отметил врач-травматолог Александр Аржаков, недуг характеризуется постепенным разрушением хрящевой ткани сустава на фоне воспалительных процессов.

Без надлежащего медицинского ухода патология может затронуть мышцы, связки и капсулу сустава, привести к деформации тканей и ограничить подвижность человека. Среди наиболее распространённых факторов риска собеседник URA.ru выделил генетическую предрасположенность, пол, возраст и высокую нагрузку на суставы, что особенно актуально для спортсменов.

«К симптомам остеоартроза относятся боль в суставе при движении, которая проходит в покое, утренняя скованность продолжительностью до 30 минут, ограничение объёма движений, хруст при движении, а также увеличение сустава из-за костных разрастаний и воспалительных процессов», — подчеркнул эксперт.