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10 апреля, 10:54

Крайне опасно для пожилых: Названы факторы риска и симптомы остеоартроза

Травматолог Аржаков: Боль в суставах способствует развитию остеоартроза

Боль в суставах способствует развитию остеоартроза. Обложка © freepik

Боль в суставах способствует развитию остеоартроза. Обложка © freepik

Болезненные ощущения в суставах и снижение их подвижности способствуют развитию остеоартроза, который чаще всего встречается у людей старше 60 лет, особенно у женщин. Как отметил врач-травматолог Александр Аржаков, недуг характеризуется постепенным разрушением хрящевой ткани сустава на фоне воспалительных процессов.

Без надлежащего медицинского ухода патология может затронуть мышцы, связки и капсулу сустава, привести к деформации тканей и ограничить подвижность человека. Среди наиболее распространённых факторов риска собеседник URA.ru выделил генетическую предрасположенность, пол, возраст и высокую нагрузку на суставы, что особенно актуально для спортсменов.

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«К симптомам остеоартроза относятся боль в суставе при движении, которая проходит в покое, утренняя скованность продолжительностью до 30 минут, ограничение объёма движений, хруст при движении, а также увеличение сустава из-за костных разрастаний и воспалительных процессов», — подчеркнул эксперт.

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Ранее травматолог «приговорил» невротиков к болезни стариков. По его словам, регулярный стресс подрывает здоровье суставов и провоцирует артрит. В свою очередь врач рассказал, когда физические нагрузки могут навредить организму.

Борис Эльфанд
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