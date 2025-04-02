Диетолог раскрыла «законы молодости», которые спасут от преждевременной старости

Старение — естественный биологический процесс, который можно замедлить, если соблюдать некоторые правила. Врач-диетолог Екатерина Ширшова отметила, что современная наука выделяет несколько факторов, способствующих ускоренному старения, таких как гликация, дефицит белка, хроническое воспаление, нарушения сна и фотостарение.

Гликация происходит, когда избыток сахара взаимодействует с белками и жирами в организме, что может происходить при частом потреблении простых углеводов, отметила медик. Это приводит к образованию вредных веществ, которые повреждают коллаген и эластин, ухудшая состояние кожи и сосудов. Для замедления старения рекомендуется не исключать углеводы полностью, а выбирать сложные из них и ограничивать сладости. Также недостаток белка может ускорить потерю мышечной массы и снизить плотность костей, поэтому важно поддерживать умеренное потребление белка в зависимости от возраста и физической активности.

Кроме того, быстрое старение связано с дефицитом омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами. Чтобы достичь баланса, стоит увеличивать потребление жирной рыбы и морепродуктов, добавила медик. Нарушения сна также негативно влияют на процессы старения, поскольку во время сна вырабатывается мелатонин — мощный антиоксидант. Регулярный сон продолжительностью не менее 7 часов помогает снизить риск хронических заболеваний, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru». Наконец, по её словам, защита кожи от ультрафиолетовых лучей с помощью солнцезащитных средств способствует сохранению ее молодости. Все эти меры помогают замедлить старение и поддерживать здоровье.