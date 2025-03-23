Учёные нашли простой способ замедлить старение мозга

Новые впечатления оказывают положительное влияние на когнитивные функции человеческого мозга, особенно в условиях естественного старения, социальной изоляции и снижения когнитивной активности. Согласно исследованию нейробиологов из Университета Торонто, опубликованному в журнале Scientific Reports, стимуляция мыслительного центра новым опытом способствует улучшению памяти, эмоционального состояния и снижению вероятности нейродегенеративных заболеваний.

В течение двух месяцев участники эксперимента каждую неделю пробовали что-то новое. Чтобы следить за тем, как это влияет на память, научные специалисты использовали специальное приложение, которое как бы наглядно показывало, как работает гиппокамп (часть мозга, отвечающая за память). Приложение также помогало запоминать самые яркие моменты. Оказалось, что чем больше разных новых вещей делали участники, тем лучше у них становилась память и настроение.

Учёные также выяснили, что активация гиппокампа стимулирует полосатое тело — область мозга, отвечающую за мотивацию и чувство удовольствия. Эта связь важна для того, чтобы мозг хорошо работал и люди чувствовали себя эмоционально благополучно. Причём, по данным исследования, чтобы запустить этот механизм, не нужно кардинальных перемен, достаточно небольших новшеств, например, прогулки по новому маршруту.