Стеклянный мозг: Учёные нашли в человеке загадочную аномалию Эта находка ждала своего часа 60 лет. И все эти годы споры учёных не прекращались. Может ли мозг человека превратиться в стекло или не может? Теперь у учёных есть ответ. 22 марта, 21:15 Мозг превращается в стекло при уникальных обстоятельствах. Обложка © «Шедеврум»

Трагедия Геркуланума и уникальная находка «стража» со стеклянным мозгом

Когда в 79 году нашей эры началось извержение вулкана Везувий, Помпеи были не единственным городом, погребённым под пирокластическим потоком. На берегу Неаполитанского залива находился ещё один город — Геркуланум. Он не попал под первый удар стихии, но был погребён несколькими часами позже.

Долгое время считалось, что все жители Геркуланума успели его покинуть, но оказалось, что это не так. Археологи нашли в городе больше 250 останков. Уникальность находок была обусловлена тем, что пирокластический поток температурой свыше 400 °С полностью забил туфом дома Геркуланума, в результате чего крыши не обрушились, личные вещи жителей остались целыми и сохранились даже свитки папирусов.

В 1960 году в здании Коллегии Августалиума (особое здание, в котором поклонялись императору Августу как божеству), расположенном на главной улице города (Декуманс Максимус), была обнаружена уникальная находка: тело молодого человека примерно 20 лет, лежащего на деревянной кровати. Археологи прозвали его «охранником», или «стражем».

Фотографии места находки «стража». Фото © nature.com

Уникальность находки обусловлена тем, что череп погибшего был заполнен веществом, похожим на чёрное стекло. Точно таким же веществом оказался заполнен и позвоночник. Стекло присутствовало и на лицевых костях черепа.

Находка вызвала спор учёных. Одни считали, что стекло — это остеклованный мозг и мягкие ткани «стража», а другие доказывали, что подобного быть не может и археология в этом случае имеет дело с химической реакцией породы, извергнутой вулканом. Исследования итальянских учёных, проведённые в 2022 и 2024 годах, поставили в споре точку: остеклованное вещество (или витрифицированное) действительно оказалось мозгом человека, жившего 2000 лет назад.

Что показало исследование стеклянного мозга 2020 года

Первое исследование «стеклянного мозга», тела погибшего и принадлежавших ему предметов современными методами было проведено в Неаполитанском университете Федерико II группой учёных под руководством доктора медицины Пьерпаоло Петроне. Данные исследования были опубликованы в «Журнале медицины Новой Англии» (NEJM).

Так выглядел мозг 20-летнего «охранника». Фото © nejm.org

Учёные выяснили, что в остеклованном веществе внутри черепной коробки действительно содержатся белки, которые синтезируются в тканях мозга. Кроме того, были найдены фрагменты жирных кислот, типичных для мозга, адипиновая и маргариновая кислоты и компоненты жира и человеческих волос. По характеру обугливания древесины кровати было выяснено, что она подвергалась воздействию температуры выше 520 °С градусов. Итальянские учёные предположили, что остеклование мозга могло произойти следующим образом. От резкой высокой температуры мягкие ткани тела воспламенились и испарились, затем температура упала и произошло витрифицирование (остеклование) ткани.

При этом тело «охранника» Коллегии оказалось уникальным не только своим стеклянным мозгом, но и содержимым лёгких. В отличие от всех других жертв извержения Везувия у него в лёгких нашли высокое содержание оксида железа — это разложились гемовые белки. Грудная клетка погибшего мужчины оказалась заполнена губчатым веществом. Подобного в Помпеях и Геркулануме не наблюдалось. Зато похожее состояние внутренних органов медицинские эксперты могли наблюдать в XX веке, когда в результате бомбардировки городов Дрездена и Гамбурга возникали огненные бури и люди гибли от высокой температуры.

Как мозг стал стеклянным

В 2024 году исследование стеклянных фрагментов продолжилось. В группу исследователей, кроме медиков, вошли ещё и вулканологи, а результаты были обнародованы в журнале Scientific Reports.

Учёные выяснили, что «стекло» неоднородное. Оно пористое и характеризуется ступенчатыми изломами с острыми двугранными углами. Некоторые образования отличаются высоким уровнем геометрии. Медики опознали в них сохранившиеся сети нейронов, аксонов и других клеток головного и спинного мозга.

Под электронным микроскопом видно, что стеклянный мозг имеет пористую структуру. Фото © nature.com

Сомнений в том, что чёрное стекло — это нервная система человека, не осталось. Зато остались сомнения в том, каким образом могло случиться столь уникальное событие и мозг человека стал стеклом, похожим на вулканическое. Чтобы понять это, учёные провели несколько экспериментов, меняя такие параметры, как температура, нарастание температуры и темпы охлаждения опытных образцов. Выяснилось, что остеклование мозга человека возможно только в очень узком температурном промежутке, примерно в 510 °С. При более высоких температурах происходило испарение образцов, при более низких — кристаллизация и распад.

Если вы попадёте под пирокластический поток, ваш мозг может стать таким. Но это не точно. Фото © livescience.com / Pier Paolo Petrone

Вулканологи пришли к выводу, что 20-летний страж Коллегии погиб во время быстрого прохождения довольно разряженного пирокластического потока. Свою роль сыграл и тот факт, что витрифицированные ткани были защищены толстыми костями — черепом и позвонками. Это помогло избежать полного испарения мягких тканей. Затем вулканический поток ушёл вниз по склону, оставив на теле жертвы всего несколько сантиметров осадка, и температура вернулась к температуре окружающей среды. В момент, когда останки охладились до 510 °C, мозг превратился в чёрное стекло, сохранив при этом клеточные структуры. Это единичный случай. Процесс стеклования мягких тканей больше нигде не зафиксирован.

Авторы Майя Новик