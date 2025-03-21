Восставшие мертвецы: Учёные выяснили, что человек после смерти продолжает мыслить ещё некоторое время

Мозг человека продолжает работать на протяжении некоторого времени даже после остановки сердца. Научные исследования американских учёных показывают, что после прекращения сердцебиения мыслительный центр организма сохраняет активность в течение короткого времени, сообщает журнал Nature. Подтверждением тому служат рассказы людей, которые пережили клиническую смерть — они вспоминают о ярких вспышках света и видениях тоннеля. Это указывает на то, что мозг, даже без кровоснабжения, способен функционировать и мыслить.

Тем не менее без восстановления сердечной деятельности мозг быстро гибнет. Уже через несколько минут клетки мозга начинают отмирать из-за кислородного голодания. Даже при успешной реанимации недостаток кислорода может вызвать серьёзные нарушения функций организма, такие как потеря зрения, слуха, речи и другие проблемы со здоровьем.

Эксперимент американских учёных подтверждает, что мозг человека не сдаётся просто так: им удалось оживить мозги свиней спустя 12 часов после смерти. В ходе эксперимента исследователи подключили тела умерших животных к искусственной системе кровообращения, и, на удивление, в мозге были зафиксированы слабые электрические импульсы. Мозговая активность продолжалась на протяжении полутора суток.