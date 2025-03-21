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21 марта, 11:36

Учёные выяснили, что герпес может проникнуть в мозг и вызвать воспаление

mBio: Герпес может проникнуть в мозг через нос

Вирус простого герпеса (ВПГ) может проникнуть в мозг и вызвать воспаление нервных клеток. Из-за этого повысится тревожность, ухудшится память и снизится координация. Это удалось выявить учёным из Университета Иллинойса в Чикаго.

«Инфекция вируса простого герпеса 1 (ВПГ-1) в головном мозге может привести к тяжёлым и часто постоянным неврологическим последствиям. Факторы хозяина влияют на исходы заболевания в ответ на инфекцию, и понимание этих факторов имеет решающее значение для разработки эффективных методов лечения», пишет газета mBio.

Вирус может попасть в мозг через слезы, которые проникают в носовую полость. Там он активирует фермент HPSE, который усиливает воспаление и вызывает повреждение нейронов. Примечательно, что у мышей с отключенным ферментом HPSE воспалительные процессы были менее выражены, а когнитивные функции остались на прежнем уровне.

Ранее учёные выявили, что что снижение антиоксидантной защиты в клетках маточных труб может привести к развитию рака яичников из-за накопления повреждений в ДНК. На начальных стадиях болезнь часто не проявляется, а существующие методы диагностики обычно не позволяют выявить онкологию вовремя.

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Shutterstock / FOTODOM / Domaskina

Полина Никифорова
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