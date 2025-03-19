Кровь — новая, я — старая: Life.ru узнал у профессора, можно ли продлить молодость с помощью плазмафереза

В последние годы всё большей популярностью пользуется процедура, известная как плазмаферез, — это обновление крови за счёт её очищения с помощью высокотехнологичного оборудования от всевозможных токсичных веществ. Её сторонники ссылаются на то, что очищение происходит глубоко на клеточном уровне и касается не только крови, но всех тканей, органов и систем организма. Но так ли полезна эта процедура, как о ней говорят? Об этом Life.ru спросил у заведующего отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачёва, одного из экспертов проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Павла Трахтмана.

Что такое плазмаферез

Начать разговор хочется с самого термина, потому что плазмаферез — это достаточно сложная медицинская процедура. Так называют удаление определённого объёма жидкой составляющей человеческой крови (плазмы) с замещением её другими жидкостями. Это может быть физраствор, различные плазмозамещающие растворы либо донорская плазма. В альтернативной медицине, к которой относятся практики применения плазмафереза для «оздоровления» и «омоложения», пациенту могут вернуть его же плазму — после прохождения через фильтры, которые задерживают растворённые в плазме вещества.

Основной задачей плазмафереза в медицинской практике является восстановление нормального баланса белковых компонентов плазмы. А также удаление токсичных веществ или иных патологических компонентов, которые циркулируют в организме. Профессор Павел Трахтман

Когда применяют плазмаферез

Плазмаферез находит широкое применение в медицинской практике. Например, он показан будущим мамам при подтверждённом резус-конфликте.

К резус-конфликту приводит сочетание отрицательного резус-фактора матери и положительного — плода. В таких случаях организм реагирует на малыша как на что-то инородное и опасное — и кровь мамы начинает вырабатывать большое количество антител, как если бы в её организм попали вирусы или бактерии.

«Сбор и очистка плазмы от антител либо замещение плазмы с антителами донорской «чистой» плазмой помогают сохранить здоровье матери и ребёнка», — говорит собеседник Life.ru.

А ещё методом плазмафереза собирают донорскую плазму в плазмоцентрах и на станциях переливания крови. Донор отдаёт цельную кровь, препарат разделяет её на составляющие и возвращает обратно в организм все компоненты, кроме плазмы и уникальных веществ, растворённых в ней. Плазму доноров используют для переливаний. Также эти уникальные вещества, важные для нормальной работы организма, например белок альбумин, выделяют из плазмы на производствах — и используют как лекарства.

Ещё 15–20 лет назад плазмаферез использовали только во время лечения и получения донорской плазмы — как в наших примерах выше. В общей сложности метод показан более чем при 100 заболеваниях и синдромах. Затем плазмаферез нашёл более широкое применение — в том числе перекочевал в сферу профилактики.

Плазмаферез для профилактики — это хорошая идея?

По словам Трахтмана, плазмаферез — достаточно сложная медицинская процедура. Как и любое медицинское вмешательство, он должен проводиться по определённым показаниям. Проведение этой процедуры бесконтрольно может привести к серьёзным осложнениям.

Основные риски связаны с самой технологией:

Существует риск снижения артериального давления. Во время процедуры мы удаляем достаточно большой объём плазмы.

Во время процедуры мы удаляем достаточно большой объём плазмы. После плазмафереза могут развиваться осложнения, связанные с нарушением нормального состава плазмы. Например, нарушение электролитного баланса — в том случае, если с плазмой выводятся основные электролиты, необходимые для нормального функционирования всех органов и систем. Или нарушение свёртываемости крови, если во время процедуры теряется большое количество факторов свёртывания. Может быть нарушен и белковый состав плазмы — тогда у пациента развиваются отёки. А снижение уровня иммуноглобулинов вследствие плазмафереза может привести к нарушению функции иммунной системы.

Например, нарушение электролитного баланса — в том случае, если с плазмой выводятся основные электролиты, необходимые для нормального функционирования всех органов и систем. Или нарушение свёртываемости крови, если во время процедуры теряется большое количество факторов свёртывания. Может быть нарушен и белковый состав плазмы — тогда у пациента развиваются отёки. А снижение уровня иммуноглобулинов вследствие плазмафереза может привести к нарушению функции иммунной системы. Возможно развитие тяжёлых аллергических реакций. Они связаны с попаданием в организм растворов, которые используют во время процедуры.

«Необходимо ещё раз подчеркнуть, что плазмаферез является высокоэффективным методом лечения многих заболеваний. Но его проведение требует тщательного анализа соотношения пользы и рисков для пациента», — настаивает врач.

Процедура плазмафереза не является абсолютно безопасной — и её ни в коем случае не следует проводить «для профилактики», без определённых медицинских показаний.

Многие считают, что плазмаферез способен «омолодить» организм, вывести «шлаки», однако это не совсем так. Наш организм, если он здоров, справляется с токсинами и поддерживает правильный баланс жидкости, белков и электролитов гораздо лучше, чем плазмаферез. Профессор Павел Трахтман

Врачи используют метод только в тех случаях, когда течение болезни приводит к значительному дисбалансу в составе плазмы и нужна немедленная коррекция. Например, если в организм пациента попал сильнодействующий яд. Или состав крови изменило заболевание — примеры мы приводили чуть выше.

Если у пациента отсутствуют медицинские показания к плазмаферезу, польза от этой процедуры весьма сомнительна. А вот связанные риски — реальны и существенны.