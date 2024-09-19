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19 сентября, 15:05

«‎Золото» в венах : Как живут суперлюди с пятой группой крови, которых на Земле всего 11

Россиянам рассказали, что такое «золотая кровь» и чем отличаются её носители

Принято считать, что есть всего четыре группы крови и самая редкая из них — четвёртая, однако это не совсем так. Немногие знают, что есть группа крови с нулевым резус-фактором. Сегодня в реестре редких доноров ВОЗ зарегистрировано лишь 11 людей, у которых в венах течёт именно такая.

В крови с нулевым резус-фактором отсутствуют абсолютно все резус-антигены. Такая кровь относится к I группе, то есть также не имеет антигенов A и B. Это делает её идеальной для переливания абсолютно любому человеку.

«Золотую кровь» можно переливать в самых сложных случаях, когда никакая другая кровь по разным причинам не может быть использована. Из-за редкости и уникальных свойств кровь с нулевым резус-фактором и была названа «золотой», — пишет РИАМО.

Нулевой резус-фактор вызывается мутацией генов RHD или RHAG и передаётся по наследству. Одной из причин мутации называют близкородственные браки, например, между сестрой и братом. Обладатели «золотой крови» могут быть донорами для любого человека, но при этом им самим подойдёт только кровь с нулевым PhD. Поэтому в случае операции врачи часто предлагают таким пациентам сдать кровь, чтобы при кровопотери стать донором для самих себя.

Учёные выяснили, люди с какой группой крови считаются самыми привлекательными и живут дольше всех
Учёные выяснили, люди с какой группой крови считаются самыми привлекательными и живут дольше всех

Людям с нулевым резус-фактором рекомендуется избегать опасных видов спорта и работ, где можно пораниться. Согласно ряду исследований, из-за отсутствия резус-антигенов эритроциты особенно чувствительны к инфекционному заражению крови и могут интенсивно разрушаться, поэтому велик риск развития гемолитической анемии.

Ранее Life.ru писал, какую кровь называют «кровью Христа». По подсчётам учёных, лишь 5% населения обладают этой группой крови, что делает её редкой. Люди с «кровью Христа» считают себя уникальными и нередко упоминают, что именно их группа принадлежала Иисусу. Основываясь на анализе материала, найденного на Туринской плащанице, учёные предполагают, что у сына Господа была четвёртая группа крови.

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freepik

Алёна Зиновьева
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