«‎Золото» в венах : Как живут суперлюди с пятой группой крови, которых на Земле всего 11

Принято считать, что есть всего четыре группы крови и самая редкая из них — четвёртая, однако это не совсем так. Немногие знают, что есть группа крови с нулевым резус-фактором. Сегодня в реестре редких доноров ВОЗ зарегистрировано лишь 11 людей, у которых в венах течёт именно такая.

В крови с нулевым резус-фактором отсутствуют абсолютно все резус-антигены. Такая кровь относится к I группе, то есть также не имеет антигенов A и B. Это делает её идеальной для переливания абсолютно любому человеку.

«Золотую кровь» можно переливать в самых сложных случаях, когда никакая другая кровь по разным причинам не может быть использована. Из-за редкости и уникальных свойств кровь с нулевым резус-фактором и была названа «золотой», — пишет РИАМО.

Нулевой резус-фактор вызывается мутацией генов RHD или RHAG и передаётся по наследству. Одной из причин мутации называют близкородственные браки, например, между сестрой и братом. Обладатели «золотой крови» могут быть донорами для любого человека, но при этом им самим подойдёт только кровь с нулевым PhD. Поэтому в случае операции врачи часто предлагают таким пациентам сдать кровь, чтобы при кровопотери стать донором для самих себя.

Людям с нулевым резус-фактором рекомендуется избегать опасных видов спорта и работ, где можно пораниться. Согласно ряду исследований, из-за отсутствия резус-антигенов эритроциты особенно чувствительны к инфекционному заражению крови и могут интенсивно разрушаться, поэтому велик риск развития гемолитической анемии.