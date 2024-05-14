Учёные выяснили, люди с какой группой крови считаются самыми привлекательными и живут дольше всех

Люди с первой группой крови считаются самыми привлекательными и живут дольше всех. Кроме того, они реже страдают от болезни Альцгеймера, а также чаще остальных выбирают творческие профессии. К такому выводу пришли учёные из разных стран мира, сообщает портал Planet Today .

Обладатели второй группы крови, наоборот, стареют раньше и чаще других страдают хроническими недугами. Также они обладают крепким терпением, спокойным характером и предпочитают одиночество. А вот люди с третьей группой крови чаще всего выглядят гораздо моложе своих лет и считаются высокочувствительными, поэтому они больше остальных нуждаются в ласке и заботе. Четвёртая группа крови, по мнению специалистов, наделяет своего обладателя выносливостью и практичностью. При этом такие люди весьма романтичные натуры.