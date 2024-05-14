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14 мая, 13:21

Учёные выяснили, люди с какой группой крови считаются самыми привлекательными и живут дольше всех

Planet Today: Люди с первой группы крови считаются самыми привлекательными

Люди с первой группой крови считаются самыми привлекательными и живут дольше всех. Кроме того, они реже страдают от болезни Альцгеймера, а также чаще остальных выбирают творческие профессии. К такому выводу пришли учёные из разных стран мира, сообщает портал Planet Today.

Обладатели второй группы крови, наоборот, стареют раньше и чаще других страдают хроническими недугами. Также они обладают крепким терпением, спокойным характером и предпочитают одиночество. А вот люди с третьей группой крови чаще всего выглядят гораздо моложе своих лет и считаются высокочувствительными, поэтому они больше остальных нуждаются в ласке и заботе. Четвёртая группа крови, по мнению специалистов, наделяет своего обладателя выносливостью и практичностью. При этом такие люди весьма романтичные натуры.

А ранее учёные назвали группу крови, обладательницы которой рожают гениев. Также специалисты рассказали, у кого чаще всего рождаются будущие спортсмены.

Учёные раскрыли, обладатели какой группы крови родились для богатства и роскоши
Учёные раскрыли, обладатели какой группы крови родились для богатства и роскоши
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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