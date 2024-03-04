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4 марта, 08:11

Учёные назвали группу крови, обладательницы которой рожают гениев

Учёные США: IQ ребенка зависит от группы крови матери

Около 70% способностей ребёнка передаются от матери, и они во многом определяются группой крови женщины. Такое исследование опубликовали генетики из Стенфордского университета в США. Их работа выявила, что матери с первой группой крови чаще рождают детей с более высоким IQ.

Так, дети женщин с первой группой крови обладают высоким уровнем интеллекта. Это связано с тем, что таким матерям сложнее забеременеть, что приводит к естественному отбору более качественных эмбрионов. Их дети не только более умны, но и имеют сильный иммунитет, а также часто демонстрируют более высокий уровень координации движений и обладают различными талантами, включая творческие и интеллектуальные способности.

А вот женщины с четвёртой группой чаще всего рожают спортсменов, всё потому, что эта кровь считается самой "молодой" и редкой. Потомство матерей с третьей группой крови более творчески развито, их дети часто становятся художниками и поэтами.

Эти имена носят мамы, дети которых вырастают самыми умными
Эти имена носят мамы, дети которых вырастают самыми умными

А ранее учёные выяснили, что обладатели этой группы крови отличаются сильным обаянием и необыкновенной привлекательностью, что делает их магнитом для противоположного пола.

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Freepik

Евгения Мосс
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