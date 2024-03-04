Учёные назвали группу крови, обладательницы которой рожают гениев
Учёные США: IQ ребенка зависит от группы крови матери
Около 70% способностей ребёнка передаются от матери, и они во многом определяются группой крови женщины. Такое исследование опубликовали генетики из Стенфордского университета в США. Их работа выявила, что матери с первой группой крови чаще рождают детей с более высоким IQ.
Так, дети женщин с первой группой крови обладают высоким уровнем интеллекта. Это связано с тем, что таким матерям сложнее забеременеть, что приводит к естественному отбору более качественных эмбрионов. Их дети не только более умны, но и имеют сильный иммунитет, а также часто демонстрируют более высокий уровень координации движений и обладают различными талантами, включая творческие и интеллектуальные способности.
А вот женщины с четвёртой группой чаще всего рожают спортсменов, всё потому, что эта кровь считается самой "молодой" и редкой. Потомство матерей с третьей группой крови более творчески развито, их дети часто становятся художниками и поэтами.
А ранее учёные выяснили, что обладатели этой группы крови отличаются сильным обаянием и необыкновенной привлекательностью, что делает их магнитом для противоположного пола.