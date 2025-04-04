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4 апреля, 14:50

Россиянкам объяснили, что такое «менструальный грипп» и как отличить его от ПМС

Иммунолог Попова: Менструальный грипп характеризуется симптомами простуды

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Так называемый «менструальный грипп» возникает у женщин перед началом менструации и характеризуется симптомами простуды или классического гриппа. Однако в отличие от ПМС, данный недуг проявляется иначе. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова.

Среди симптомов она выделила температуру до 37–38 градусов, головную боль, ломоту в мышцах и суставах, усталость и слабость, заложенность носа, боли внизу живота. Кроме того, некоторые женщины жалуются на диарею и тошноту, вялость, судороги и боли в пояснице.

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«Менструальный грипп связан с колебаниями уровня женских половых гормонов эстрогена и прогестерона в течение менструального цикла. Перед началом месячных уровень этих гормонов снижается, что может вызывать изменения в иммунной системе и провоцировать подобные симптомы», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

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Борис Эльфанд
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