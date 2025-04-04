Гепатит и почечная дисфункция: Врач рассказал, когда физические нагрузки могут навредить организму

Интенсивные физические нагрузки в некоторых случаях могут серьёзно навредить здоровью. Как объяснил заместитель главного врача клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге, врач-кардиолог, терапевт, профпатолог Виктор Гончаров, спорт способен обострить скрытые заболевания почек и печени, включая гепатит, почечную дисфункцию и аутоиммунные нарушения.

Проблемы часто возникают из-за неправильного подхода к тренировкам. Обезвоживание во время занятий снижает почечный кровоток и затрудняет выведение токсинов, создавая дополнительную нагрузку на печень. Чрезмерные нагрузки без должного восстановления могут привести к рабдомиолизу — опасному состоянию, при котором разрушение мышечной ткани вызывает почечную недостаточность.

Отдельную угрозу представляют спортивные добавки и допинг. Анаболические стероиды, жиросжигатели и даже некоторые БАДы перегружают печень, а избыток белка в рационе нарушает работу почек.

«Почки страдают от избытка белка в диете и протеиновых коктейлей: фильтрационная система не справляется, что ведёт к камнеобразованию», — приводит слова врача «Газета.ru».

Для безопасных занятий важно соблюдать питьевой режим (30 мл воды на кг веса), избегать сомнительных добавок и увеличивать нагрузку постепенно — не более чем на 10% в неделю. При появлении любых тревожных симптомов необходимо сразу обратиться к врачу.