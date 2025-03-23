Названо 7 видов спорта, которые запрещены гипертоникам
Врач Саакян рассказала, что при гипертонии нельзя заниматься тяжёлой атлетикой
Повышенное артериальное давление — состояние, с которым сталкиваются миллионы людей во всём мире. И важно понимать, что оно может стать причиной серьёзных осложнений, таких как инсульт, инфаркт или сердечная недостаточность. Физическая активность помогает нормализовать давление и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Но не все виды спорта подходят людям с гипертонией. Об этом рассказала Life.ru врач-кардиолог «СМ-Клиники» Софья Саакян.
Занимаясь спортом при повышенном давлении, важно помнить о разумных пределах и консультироваться с врачом перед началом любой физической активности. Выбор подходящего вида спорта поможет не только сохранить здоровье, но и повысить качество жизни
По её словам, есть виды спорта, которые следует избегать при повышенном давлении. Во-первых, это тяжёлая атлетика и силовые тренировки с высокой интенсивностью, что требует значительного напряжения мышц и приводит к дополнительной нагрузке на сосуды. Во-вторых, экстремальные виды спорта. Прыжки с парашютом, рафтинг и другая подобная активность связаны с сильным эмоциональным и физическим напряжением, поэтому противопоказаны гипертоникам.
В-третьих, скоростные гонки, в том числе автомобильные, ведь они тоже негативно влияют на сердце. В-четвёртых, подводное плавание и дайвинг. Эти виды спорта требуют работы в условиях повышенного давления воды. Для людей с гипертонией это может стать серьёзным риском для сосудистой системы организма. В-пятых, занятия в горячих помещениях. Например, йога в душном зале, посещение сауны или бани могут вызывать перегрев организма и, как следствие, резкий скачок давления.
В-шестых, контактные виды спорта. Бокс, рукопашный бой, хоккей не рекомендованы гипертоникам. Такие виды активности часто приводят к травмам головы и шеи, вызывая дополнительную нагрузку на сердце. В-седьмых, марафонский бег. Длительные пробежки на большие расстояния требуют большого количества энергии и создают сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Хотя бег полезен для здоровья, марафоны могут быть опасны для людей с гипертонией.
Несмотря на ограничения, существует множество безопасных и эффективных видов физической активности, которые помогут улучшить общее состояние здоровья при гипертонии, отметила медик. Она посоветовала заниматься неспешной ходьбой, плаванием, йогой на свежем воздухе, кататься на велосипеде, уделять время аэробике.
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