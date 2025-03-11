Холод и онемение: Врач раскрыл неожиданные признаки атеросклероза

Холод и онемение в ногах могут сигнализировать о развитии атеросклероза артерий, сообщил кардиолог Юрий Данилушкин. Это заболевание возникает, когда холестерин накапливается в стенках сосудов, вызывая их сужение или закупорку. В итоге происходит ухудшение кровоснабжения, что может привести к серьезным последствиям, включая инфаркт или инсульт.

«Беда не приходит одна: атеросклероз может затрагивать не только сердце и мозг, но и артерии в ногах. Одним из первых симптомов этого состояния является перемежающаяся хромота. При физической нагрузке боль в ногах может усиливаться, а затем иногда исчезает. На начальных стадиях боль появляется даже при умеренных нагрузках, например, при прогулке до километра», — приводит комментарий врача «Газета.ru».

Среди первых тревожных признаков атеросклероза отмечают похолодание, зябкость и онемение в конечностях. Ухудшение кровообращения приводит к потере волос на голени и ломким ногтям.

Данилушкин добавил, что лечением атеросклероза занимаются сердечно-сосудистые хирурги. Однако консультация кардиолога также важна, поскольку у таких пациентов могут возникать сопутствующие заболевания. Врач подчеркнул, что отказ от курения критически важен. Никотин ускоряет прогрессирование атеросклероза.