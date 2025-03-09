Рассадник канцерогенов: Россиян предупредили об опасностях, которые таит тающий снег

Весна вступает в свои права, и тёплые лучи мартовского солнца начинают топить снег на улицах российских городов. Но мало кто задумывается, что безобидная на первый взгляд «каша» под ногами — настоящий рассадник опасных веществ. О скрытых угрозах этого периода Life.ru рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова.

В первую очередь снег — это сорбент. Он впитывает в себя все загрязняющие вещества из атмосферы, а также всё то, что находится на земле: реагенты, выхлопные газы и так далее Ольга Лакустова Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зелёная миссия»

Если в начале зимы снег относительно чист, то к весне он превращается в настоящий концентрат вредных веществ. Анализы показывают, что их содержание в мартовском снеге в пять-семь раз выше, чем в декабрьском. А снег с обочин дорог может быть загрязнён в 100-150 раз сильнее. В его составе обнаруживаются фенолы, оксид азота, углерода, бензапирен и другие мощные канцерогены.

«Когда снег начинает таять, все эти вещества попадают в воздух и разносятся ветром в виде пыли, которая оседает на земле, стенах домов, коже человека. Особенно сильное воздействие это оказывает на людей, склонных к аллергии. Например, могут участиться приступы астмы или обострится экзема. Но даже на здоровых людей это влияет не лучшим образом, так как может способствовать развитию заболеваний дыхательной системы», — предупредила Лакустова.

Чтобы минимизировать негативное воздействие, эксперт рекомендует тщательно мыть руки и лицо с мылом после улицы, раз в две недели стирать шторы и еженедельно делать влажную уборку. Кроме того, в этот период лучше не открывать окна, используя очистители воздуха. Если проветривание необходимо, стоит чаще протирать подоконники влажной тряпкой. Плюс особое внимание нужно уделить детям и домашним животным, которые могут попробовать грязный снег на вкус.

«Естественно, концентрация вредных веществ там не настолько велика, чтобы привести к летальному исходу и серьёзным отравлениям, если не делать этого регулярно в больших количествах. Тем не менее в тающем снеге могут содержаться грибы и кишечные палочки», — подытожила Лакустова, призвав сразу же обращаться за медпомощью в случае отравления.