Москвичам рассказали, когда в столице начнёт таять снег

Снега в Москве, несмотря на то что он уже потерял свой "товарный вид", всё равно много. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в телеграм-канале рассказала о том, когда он начнёт интенсивно таять.

Она подчеркнула, что на климатической станции ВДНХ утром 9 марта отметка снежного покрова была зафиксирована на уровне 50 сантиметров. Чтобы он начал активно тять, среднесуточная температура не должна опускаться ниже отметки в +1 градус.

"Это возможно только после 15 марта", — заявила Позднякова.