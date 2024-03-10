Москвичам рассказали, когда в столице начнёт таять снег
Синоптик Позднякова сообщила, что снег в Москве начнёт таять после 15 марта
Снега в Москве, несмотря на то что он уже потерял свой "товарный вид", всё равно много. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в телеграм-канале рассказала о том, когда он начнёт интенсивно таять.
Она подчеркнула, что на климатической станции ВДНХ утром 9 марта отметка снежного покрова была зафиксирована на уровне 50 сантиметров. Чтобы он начал активно тять, среднесуточная температура не должна опускаться ниже отметки в +1 градус.
"Это возможно только после 15 марта", — заявила Позднякова.
Также она отметила, что к своей климатической норме высота снежного покрова приблизится лишь в 20-х числах текущего месяца. Ожидается, что тогда этот показатель будет на уровне 16–23 сантиметров.
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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин