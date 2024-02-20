В подмосковном супермаркете крыша рухнула прямо на прилавки с товарами
В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета рухнула от снега
В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета рухнула от снега. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета "Пятёрочка" рухнула под тяжестью снега. Как сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА", в результате завалило прилавки с товарами.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет. Продавцы вовремя заметили угрозу и эвакуировали покупателей. Площадь обрушения составила около 250 квадратных метров.
Ранее Life.ru писал, что в Барнауле кровля здания рухнула на припаркованные машины. В одном из авто в это время находилась девушка.