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20 февраля, 09:35

В подмосковном супермаркете крыша рухнула прямо на прилавки с товарами

В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета рухнула от снега

В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета рухнула от снега. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета рухнула от снега. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета "Пятёрочка" рухнула под тяжестью снега. Как сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА", в результате завалило прилавки с товарами.

В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета рухнула от снега. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета рухнула от снега. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет. Продавцы вовремя заметили угрозу и эвакуировали покупателей. Площадь обрушения составила около 250 квадратных метров.

В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета рухнула от снега. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета рухнула от снега. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Снежная лавина сошла с крыши дома и чуть не раздавила пешехода на Сахалине
Снежная лавина сошла с крыши дома и чуть не раздавила пешехода на Сахалине

Ранее Life.ru писал, что в Барнауле кровля здания рухнула на припаркованные машины. В одном из авто в это время находилась девушка.

Никита Осипов
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