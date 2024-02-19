Снежная лавина сошла с крыши дома и чуть не раздавила пешехода на Сахалине

В городе Долинске на Сахалине несколько снежных лавин сошло с крыш домов. Один из инцидентов попал на камеру видеорегистратора автомобиля. Момент публикует телеграм-канал "ЧП Сахалин".

Снежная масса сошла с крыши дома в городе Долинске на Сахалине. Видео © Telegram / "ЧП Сахалин"

На кадрах видно, что огромная снежная масса обрушивается с крыши многоэтажного здания и чуть не накрывает идущего по тротуару пешехода. Мужчине чудом удалось спастись бегством.

Как сообщает ASTV, снежная лавина также сошла с крыши магазина и повредила несколько припаркованных автомобилей. Ещё один пласт рухнул со здания отдела полиции, зацепив провода.