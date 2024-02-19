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19 февраля, 09:45

Снежная лавина сошла с крыши дома и чуть не раздавила пешехода на Сахалине

В Долинске на Сахалине сошедшая с дома снежная масса чуть не засыпала мужчину

В городе Долинске на Сахалине несколько снежных лавин сошло с крыш домов. Один из инцидентов попал на камеру видеорегистратора автомобиля. Момент публикует телеграм-канал "ЧП Сахалин".

Снежная масса сошла с крыши дома в городе Долинске на Сахалине. Видео © Telegram / "ЧП Сахалин"

На кадрах видно, что огромная снежная масса обрушивается с крыши многоэтажного здания и чуть не накрывает идущего по тротуару пешехода. Мужчине чудом удалось спастись бегством.

Как сообщает ASTV, снежная лавина также сошла с крыши магазина и повредила несколько припаркованных автомобилей. Ещё один пласт рухнул со здания отдела полиции, зацепив провода.

Лавина снова обрушилась на склоны Сочи
Лавина снова обрушилась на склоны Сочи

Ранее в Самаре лавина снега обрушилась на игравших детей с крыши дома. Момент попал на видео.

Обложка ©

ASTV

Никита Никонов
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