Лавина снова обрушилась на склоны Сочи

В Сочи в очередной раз произошёл сход лавины. В этот раз стихийное бедствие случилось на склоне "Альпика". Об этом сообщает SHOT.

В Сочи произошёл сход лавины на склоне "Альпика". Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, лавина сошла с высоты 1600 метров в районе выката с трассы перед подъёмником. К счастью, никто из райдеров не пострадал. В настоящее время склон и подъём на высоту более 1500 метров закрыт.