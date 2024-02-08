Лавина снова обрушилась на склоны Сочи
SHOT: В Сочи произошёл сход лавины на склоне "Альпика" с высоты 1600 метров
В Сочи в очередной раз произошёл сход лавины. В этот раз стихийное бедствие случилось на склоне "Альпика". Об этом сообщает SHOT.
В Сочи произошёл сход лавины на склоне "Альпика". Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, лавина сошла с высоты 1600 метров в районе выката с трассы перед подъёмником. К счастью, никто из райдеров не пострадал. В настоящее время склон и подъём на высоту более 1500 метров закрыт.
Напомним, непогода активно испытывает сочинские горнолыжные курорты и туристов на прочность. 6 февраля лавина сошла на трассу "Газпром Поляны", серьёзно никто не пострадал. А ещё стихийное бедствие накрыло Красную Поляну, где из-за налипшего снега сломалась канатная дорога. На следующий день, 7 февраля, десятки туристов застряли на подъёмниках на курорте "Роза Хутор". Люди провисели над землёй около десяти минут из-за неполадок.
Telegram / SHOT