Десятки туристов застряли на подъёмниках на курорте "Роза Хутор" в Сочи
На сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" — очередной инцидент: десятки туристов застряли на подъёмниках по пути на Волчью скалу. Как пишет SHOT, туристы провисели над землёй около десяти минут.
Десятки туристов застряли на горнолыжных подъёмниках на "Розе Хутор" в Сочи. Видео © SHOT
Неполадки уже устранены, однако за это время внизу скопились гигантские очереди. Открытие верхних трасс переносят из-за сильного снегопада и лавинной опасности.
Напомним, непогода активно испытывает сочинские горнолыжные курорты. Вчера, 6 февраля, лавина сошла на трассу "Газпром Поляны", серьёзно никто не пострадал. А ещё досталось Красной Поляне, где из-за налипшего снега сломалась канатная дорога.