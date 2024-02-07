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7 февраля, 11:12

Десятки туристов застряли на подъёмниках на курорте "Роза Хутор" в Сочи

На сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" — очередной инцидент: десятки туристов застряли на подъёмниках по пути на Волчью скалу. Как пишет SHOT, туристы провисели над землёй около десяти минут.

Десятки туристов застряли на горнолыжных подъёмниках на "Розе Хутор" в Сочи. Видео © SHOT

Неполадки уже устранены, однако за это время внизу скопились гигантские очереди. Открытие верхних трасс переносят из-за сильного снегопада и лавинной опасности.

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Напомним, непогода активно испытывает сочинские горнолыжные курорты. Вчера, 6 февраля, лавина сошла на трассу "Газпром Поляны", серьёзно никто не пострадал. А ещё досталось Красной Поляне, где из-за налипшего снега сломалась канатная дорога.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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