Десятки туристов застряли на подъёмниках на курорте "Роза Хутор" в Сочи

На сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" — очередной инцидент: десятки туристов застряли на подъёмниках по пути на Волчью скалу. Как пишет SHOT, туристы провисели над землёй около десяти минут.

Десятки туристов застряли на горнолыжных подъёмниках на "Розе Хутор" в Сочи. Видео © SHOT

Неполадки уже устранены, однако за это время внизу скопились гигантские очереди. Открытие верхних трасс переносят из-за сильного снегопада и лавинной опасности.