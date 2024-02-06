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То лавина сойдёт, то канатка сломается: В Сочи непогода испытывает горнолыжников

На Красной Поляне сломалась канатная дорога и сошла лавина на горнолыжную трассу

6 февраля, 15:21
В Сочи сошла лавина на горнолыжную трассу. Обложка © t.me / SHOT

В Сочи сошла лавина на горнолыжную трассу. Обложка © t.me / SHOT

В Сочи погода испытывает на прочность горнолыжный курорт "Газпром Поляна", регион накрыла снежная буря, дует порывистый ветер. Сначала, как пишет SHOT, на одну из лыжных трасс сошла лавина, накрыв собой нескольких человек.

На Красной Поляне в Сочи сошла лавина, также столкнулись кабинки для горнолыжников. Видео © t.me / SHOT

В Сочи сошла лавина на горнолыжную трассу. Фото © t.me / SHOT

В Сочи сошла лавина на горнолыжную трассу. Фото © t.me / SHOT

Всё произошло на территории комплекса "Лаура", на трассе F. Огромный пласт снега обрушился на шестерых лыжников. К счастью, никто из них серьёзно не пострадал. Однако выбраться самостоятельно из снежной ловушки они не смогли. На публикуемых кадрах людей откапывают сотрудники курорта.

Сбой на канатной дороге в Сочи. Фото © t.me / SHOT

Сбой на канатной дороге в Сочи. Фото © t.me / SHOT

Сбой на канатной дороге в Сочи. Фото © t.me / SHOT

Сбой на канатной дороге в Сочи. Фото © t.me / SHOT

Затем на Красной Поляне случился сбой на канатной дороге, предварительно, из-за снега, налипшего на механизмы. Инцидент произошёл на высоте 960 метров, кабинки столкнулись и застряли. Обстоятельства выясняются, информации о пострадавших нет.

Сель обрушился на жилую многоэтажку в Сочи
Сель обрушился на жилую многоэтажку в Сочи

Накануне сообщалось, что непогода в Сочи внесла корректировки и в полёты: 14 пассажирских самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Штормовой ветер в городе прогнозируется до ночи 6 февраля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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