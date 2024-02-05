Аэропорт Сочи перенаправил 14 самолётов на запасные аэродромы

Непогода в Сочи внесла корректировки в полёты: 14 пассажирских самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полётов по состоянию на 11:45 05.02.2024 экипажами 14 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы", — пояснили в аэропорту.

Там отметили, что воздушная гавань работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. В аэропорту увеличили количество операторов колл-центра, выставили дополнительные кулеры и открыли оперативный штаб для принятия необходимых управленческих решений в связи с непогодой. Штормовой ветер в Сочи прогнозируются в течение двух дней.