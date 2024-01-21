"Издевательство над людьми": Вылет в Дубай из Казани задержали почти на два дня

Рейс FZ 974 из Казани в Дубай задержали на 40 часов. По данным Flydubai, он должен был вылететь в субботу, 20 января, в 1:45. Одна туристка рассказала, что около двух часов воздушное судно пыталось подняться, но это сделать не получилось.

В итоге пассажиров высадили и отправили в терминал, а рейс отменили. Примечательно, что иногородних авиакомпания поселила в гостинице. В воскресенье, 21 января, рейс назначили сначала на 17:00, однако снова возникла задержка.

"Нам сообщили, что экипаж не готов. По слухам, на месте нет капитана воздушного судна, но это непроверенная информация. Когда будет вылет, неизвестно. Это издевательство над людьми", — рассказала пассажирка в беседе с TourDom, добавив, что многие устали и расстроены.

Затем самолёт перенесли на 18:30, но снова задержали. По словам туристки, 20 января одновременно с рейсом в Дубай в Шарм-эль-Шейх отправился самолёт AlMasria. А в воскресенье два борта арабской авиакомпании повезли пассажиров в Дубай, хотя и с опозданием. В связи с этим женщина подчеркнула, что её самолёт "странно себя ведёт".

Вероятно, такой сбой произошёл из-за погоды: сильная метель не уходит из Казани уже четвёртый день. Многие рейсы, кроме FZ 974, отклоняются от расписания, однако 21 января время задержек сократилось.