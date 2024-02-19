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Россиян предупредили, почему не стоит убирать снег с дачного участка

Эксперт Дроганова: Если убрать снег на даче, корни растений могут погибнуть

19 февраля, 10:02
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Снег — это естественный термоизолятор, он предохраняет почву от промерзания зимой и при весенних заморозках. Стоит ли сейчас расчищать сугробы, Life.ru рассказала Татьяна Дроганова — старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Если убрать снег из сада или огорода, корни многолетних растений могут погибнуть. Также промёрзшая почва непригодна для высаживания рассады, она плохо прогревается и не поддаётся механической обработке, это отсрочит дачный сезон до тех пор, пока земля не оттает.

Татьяна Дроганова

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Если убрать снег из сада или огорода, корни многолетних растений могут погибнуть. Также промёрзшая почва непригодна для высаживания рассады, она плохо прогревается и не поддаётся механической обработке, это отсрочит дачный сезон до тех пор, пока земля не оттает.
Если убрать снег из сада или огорода, корни многолетних растений могут погибнуть. Также промёрзшая почва непригодна для высаживания рассады, она плохо прогревается и не поддаётся механической обработке, это отсрочит дачный сезон до тех пор, пока земля не оттает.
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Кроме того, снег — это естественный источник воды. Когда весной на растениях распускаются молодые листья и образуются новые побеги, почва должна содержать большое количество влаги. Если снежный покров слабый и его недостаточно для эффективного увлажнения земли весной, дачные растения могут замедлить рост, что негативно скажется на их продуктивности, или они могут погибнуть, предупреждает Дроганова.

Уборка снега из сада и огорода негативно скажется и на продуктивности дачного хозяйства. Наоборот, необходимо поспособствовать образованию мощного снежного покрова. А если ваш участок расположен на открытом пространстве, где сильный ветер сдувает свежевыпавший снег, рекомендуется выстраивать ветрозащитные ограждения (щиты, сплошные заборы) или высаживать кустарники и деревья. Снег, счищенный с дорожек и крыш, лучше распределить по саду и огороду, советует эксперт.

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Кстати, как ранее рассказывал Life.ru, февраль — хороший месяц, чтобы подготовить ваш загородный домик и участок к дачному сезону. Что нужно сделать и проверить в первую очередь, читайте в нашем материале.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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