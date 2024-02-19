Россиян предупредили, почему не стоит убирать снег с дачного участка Эксперт Дроганова: Если убрать снег на даче, корни растений могут погибнуть 19 февраля, 10:02 Обложка © Shutterstock

Снег — это естественный термоизолятор, он предохраняет почву от промерзания зимой и при весенних заморозках. Стоит ли сейчас расчищать сугробы, Life.ru рассказала Татьяна Дроганова — старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Если убрать снег из сада или огорода, корни многолетних растений могут погибнуть. Также промёрзшая почва непригодна для высаживания рассады, она плохо прогревается и не поддаётся механической обработке, это отсрочит дачный сезон до тех пор, пока земля не оттает. Татьяна Дроганова Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Кроме того, снег — это естественный источник воды. Когда весной на растениях распускаются молодые листья и образуются новые побеги, почва должна содержать большое количество влаги. Если снежный покров слабый и его недостаточно для эффективного увлажнения земли весной, дачные растения могут замедлить рост, что негативно скажется на их продуктивности, или они могут погибнуть, предупреждает Дроганова.

Уборка снега из сада и огорода негативно скажется и на продуктивности дачного хозяйства. Наоборот, необходимо поспособствовать образованию мощного снежного покрова. А если ваш участок расположен на открытом пространстве, где сильный ветер сдувает свежевыпавший снег, рекомендуется выстраивать ветрозащитные ограждения (щиты, сплошные заборы) или высаживать кустарники и деревья. Снег, счищенный с дорожек и крыш, лучше распределить по саду и огороду, советует эксперт.

Кстати, как ранее рассказывал Life.ru, февраль — хороший месяц, чтобы подготовить ваш загородный домик и участок к дачному сезону. Что нужно сделать и проверить в первую очередь, читайте в нашем материале.