"Я боюсь зайти": Появилось видео из подмосковного супермаркета, в котором обрушилась крыша

Крышу супермаркета "Пятёрочка" в подмосковной Старой Купавне, которая обрушилась 20 февраля, обещали почистить от снега сегодня. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА .

На данный момент сотрудники магазина пытаются заснять многочисленные разрушения. Они не вызывали спасателей, так как решили справиться своими силами. Работники рассказали, что заметили, как потолочные балки начали прогибаться под весом снега, и попросили покупателей выйти на улицу. Благодаря этому никто не пострадал.