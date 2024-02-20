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20 февраля, 10:56

"Я боюсь зайти": Появилось видео из подмосковного супермаркета, в котором обрушилась крыша

Снег на обрушившейся крыше супермаркета в Подмосковье обещали убрать сегодня

Крышу супермаркета "Пятёрочка" в подмосковной Старой Купавне, которая обрушилась 20 февраля, обещали почистить от снега сегодня. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Обстановка в подмосковном супермаркете, в котором обрушилась крыша. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

На данный момент сотрудники магазина пытаются заснять многочисленные разрушения. Они не вызывали спасателей, так как решили справиться своими силами. Работники рассказали, что заметили, как потолочные балки начали прогибаться под весом снега, и попросили покупателей выйти на улицу. Благодаря этому никто не пострадал.

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Напомним, крыша "Пятёрочки" в Старой Купавне обрушилась сегодня, 20 февраля. Конструкция упала под тяжестью снега. На месте работают экстренные службы. Сотрудники вовремя заметили угрозу и эвакуировали покупателей. Площадь обрушения составила около 250 квадратных метров.

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SHOT ПРОВЕРКА

Матвей Константинов
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