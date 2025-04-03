Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 12:14

Не только микоплазменная пневмония: Названа болезнь, провоцирующая кашель с кровью

Врач Поздняков: Кашель с кровью не характерен для микоплазменной пневмонии

Кашель с кровью может быть вызван, однако не характерен для микоплазменной пневмонии. Более вероятным возбудителем подобных симптомов может быть пневмококковая инфекция, уверен врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков.

«Для пневмококковой инфекции характерно острое начало с катаральными явлениями, затем при проникновении возбудителя в ткани легких развивается тяжелая симптоматика - высокая температура 39-40 градусов, интоксикация, болезненный кашель, возможно с кровью», — отметил он в интервью RG.ru.

Кровавый кашель, лихорадка и температура: новые симптомы микоплазменной пневмонии
Кровавый кашель, лихорадка и температура: новые симптомы микоплазменной пневмонии

Напомним, ранее Life.ru сообщил, что некий вирус мучает россиян кашлем с кровью и сильным жаром. Позже выяснилось, что опасные симптомы взывает микоплазменная пневмония. Врач предупредила, что данный недуг чаще всего поражает детей и молодёжь. В свою очередь вирусолог назвала группы риска по микоплазменной пневмонии. Туда вошли и пожилые люди.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar