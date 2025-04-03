Не только микоплазменная пневмония: Названа болезнь, провоцирующая кашель с кровью

Кашель с кровью может быть вызван, однако не характерен для микоплазменной пневмонии. Более вероятным возбудителем подобных симптомов может быть пневмококковая инфекция, уверен врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков.