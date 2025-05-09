Россиянам напомнили, что оказание первой помощи — их обязанность
Травматолог Катулин: Оказание первой помощи является обязанностью россиян
Тренировка по оказанию первой помощи. Обложка © Freepik
Оказание первой помощи является обязанностью граждан, однако многие забывают об этом, отметил основатель центра тактической медицины, травматолог-ортопед Артём Катулин.
По словам эксперта, даже при ДТП помощь оказывают единицы. При этом врач рассказал об исключении. Так, в Крыму в 2016 году бросились помогать все.
«Мы проводили мероприятие, имитировали задымление в автобусе. Все проезжающие машины без исключения правильно останавливались на обочине и все выбегали с аптечками», — отметил специалист в эфире радио Sputnik.
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