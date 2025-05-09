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Регион
9 мая, 17:11

Россиянам напомнили, что оказание первой помощи — их обязанность

Травматолог Катулин: Оказание первой помощи является обязанностью россиян

Тренировка по оказанию первой помощи. Обложка © Freepik

Тренировка по оказанию первой помощи. Обложка © Freepik

Оказание первой помощи является обязанностью граждан, однако многие забывают об этом, отметил основатель центра тактической медицины, травматолог-ортопед Артём Катулин.

По словам эксперта, даже при ДТП помощь оказывают единицы. При этом врач рассказал об исключении. Так, в Крыму в 2016 году бросились помогать все.

«Мы проводили мероприятие, имитировали задымление в автобусе. Все проезжающие машины без исключения правильно останавливались на обочине и все выбегали с аптечками», — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

Врач рассказал о первой помощи при внезапном приступе тахикардии
Врач рассказал о первой помощи при внезапном приступе тахикардии

Ранее кардиолог рассказал, как не «посадить» сердце на старте дачного сезона. А диетолог перечислил продукты, которые могут спровоцировать приступы мигрени. Кроме того, нарколог заявил о коварстве алкоголя в тёплую погоду.

Борис Эльфанд
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