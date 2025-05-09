Россиянам напомнили, что оказание первой помощи — их обязанность

Оказание первой помощи является обязанностью граждан, однако многие забывают об этом, отметил основатель центра тактической медицины, травматолог-ортопед Артём Катулин.

По словам эксперта, даже при ДТП помощь оказывают единицы. При этом врач рассказал об исключении. Так, в Крыму в 2016 году бросились помогать все.