Работать, но не убиваться: Кардиолог рассказал, как не «посадить» сердце на старте дачного сезона

Оптимальная продолжительность труда на даче, как и на любой другой работе, — восемь часов. Однако если не делать перерывы, не чередовать виды деятельности и изнурять себя тяжёлой физической нагрузкой, велик риск заполучить серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом Life.ru рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам медика, важно трезво оценивать свои возможности и не гнаться за продуктивностью. Особенно после зимы, когда многие большую часть времени сидели дома и не испытывали физических нагрузок. Кондрахин порекомендовал менять виды труда, чтобы не переутомляться.

«Где-то мы должны потаскать, где-то мы должны покопать, где-то мы должны полежать, даже посидеть. То есть убиваться на даче — это не совсем правильно. Не надо себя насиловать какими-то рабочими моментами, которые вы никогда не выполняли. Нагрузка должна быть соизмерима. В случае, если нагрузка будет чрезмерной, к сожалению, могут появиться проблемы с сердцем», — предупредил врач.

А вот кому дачный труд вообще противопоказан, так это людям с заболеваниями, как бы хорошо они себя ни чувствовали. В противном случае велик риск обострения хронических недугов, заключил кардиолог.