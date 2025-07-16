«Ухудшение зрения вблизи»: Россиян предупредили об опасности пресбиопии

Пресбиопия считается возрастной аномалией, при которой человек начинает хуже видеть предметы вблизи, предупредил заслуженный врач России, профессор Христо Тахчиди. По его словам, внутри глаза расположены несколько линз: роговица, которая преломляет около 40 диоптрий, и хрусталик, распознающий примерно 20 диоптрий. Их совокупная сила обеспечивает чёткое изображение. Однако с возрастом внутриглазной хрусталик, отвечающий также за фокусировку, теряет эластичность и становится твёрже, что приводит к недугу.

«Эластичность хрусталика утрачивается примерно в 40 лет, тогда человек может впервые столкнуться с ухудшением зрения вблизи. Останавливается этот процесс примерно к 60 годам» — подчеркнул офтальмолог.