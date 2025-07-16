«Ухудшение зрения вблизи»: Россиян предупредили об опасности пресбиопии
Врач Тахчиди: При пресбиопии ухудшается зрение вблизи
У мужчины проблемы со зрением. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Пресбиопия считается возрастной аномалией, при которой человек начинает хуже видеть предметы вблизи, предупредил заслуженный врач России, профессор Христо Тахчиди. По его словам, внутри глаза расположены несколько линз: роговица, которая преломляет около 40 диоптрий, и хрусталик, распознающий примерно 20 диоптрий. Их совокупная сила обеспечивает чёткое изображение. Однако с возрастом внутриглазной хрусталик, отвечающий также за фокусировку, теряет эластичность и становится твёрже, что приводит к недугу.
«Эластичность хрусталика утрачивается примерно в 40 лет, тогда человек может впервые столкнуться с ухудшением зрения вблизи. Останавливается этот процесс примерно к 60 годам» — подчеркнул офтальмолог.
Он также отметил, что для борьбы с пресбиопией врачи подбирают линзы в зависимости от возраста пациента. Тем не менее с помощью очков с подходящими диоптриями можно лишь компенсировать проблемы со зрением. Однако полностью ослепнуть при данном недуге невозможно, успокоил собеседник «Вечерней Москвы».
Ранее офтальмолог назвала пять привычек, которые портят зрение летом. К ним относится, например, привычка плавать в водоёмах в контактных линзах. Кроме того, россиянам раскрыли, в какое время года лучше делать операцию на глаза.