От пляжа до кондиционера: Офтальмолог назвала пять привычек, которые портят зрение летом

Летом повышается воздействие ультрафиолетового излучения, и это напрямую отражается на состоянии глаз. Как рассказала Life.ru врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова, одна из типичных ошибок — отсутствие защиты от солнечного света.

Летом мы с удовольствием все нежимся в лучах солнца. Но чрезмерная ультрафиолетовая активность довольно вредно воздействует на глаза, на проходящие отделы, на хрусталик и сетчатку глаза. Смотреть на солнце без очков — это первая привычка лета, которая портит зрение. Чрезмерное количество ультрафиолета может повлиять на зрение, может привести к помутнению хрусталика. Шахло Махкамова Врач-офтальмолог

Эксперт также обращает внимание на опасность плавания в контактных линзах. Вода в бассейнах и водоёмах, особенно загрязнённая, повышает риск заражения. После купания линзы нужно снять и утилизировать, а глаза промыть увлажняющими каплями.

Ещё один фактор риска — сухой воздух от кондиционеров. Он пересушивает слизистую и роговицу, что снижает защиту глаз и увеличивает вероятность воспалений. В жару офтальмолог рекомендует применять увлажняющие капли.

«Я уже молчу про то, что в кондиционере не всегда очищаются фильтры, и довольно загрязнённый воздух попадает обратно. К тому же кондиционеры пересушивают воздух. А сухой воздух пагубно воздействует на слизистую оболочку и роговицу глаза», — отмечает специалист.

Ещё одна проблема — контакт с грязными руками и попадание пота в глаза. Это может привести к инфекциям, особенно если человек плавает в загрязнённых водоёмах. В таких случаях необходимо промывать глаза кипяченой водой, а антибиотики использовать только по назначению врача.

«Самое важное в первую очередь — не лезть грязными руками в глаза, чтобы их не инфицировать, промывать глаза, если что-то действительно попало, хотя бы кипяченой водой или чаем. Закапывание антисептиков или антибиотиков в каплях желательно всё-таки проводить по рекомендации специалиста, потому что использование данных препаратов без назначения специалиста со временем может привести к резистентности, к устойчивости слизистой оболочки к любым антибиотикам. Это тоже довольно опасно», — поделилась эксперт.

Кроме того, летом сокращается время сна из-за длинного светового дня и повышенной активности, а полноценный отдых необходим для восстановления зрения и работы мозга, подчёркивает собеседница Life.ru.