Раздражение и потеря чёткости: Life.ru узнал у врача, почему опасно открывать глаза в воде

Любителей нырять в воду без очков могут поджидать опасности для здоровья. Почему не стоит открывать глаза под водой, рассказала Life.ru врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

Вода раздражает слизистую глаз. Не увлажняет, а высушивает их, смывая естественную слёзную плёнку. Кроме этого в воде с открытыми глазами без защиты плохая видимость, что не принесёт не только удовольствия, но и может привести к инциденту столкновения с препятствием. Светлана Миргородская Врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук

Также врач предупреждает, что в пресной воде открытых источников (озёр, рек, прудов) множество микроорганизмов, бактерий, вирусов и грибков, которые могут быть патогенными. А это, в свою очередь, может привести к воспалению – конъюнктивиту. Причём подобную флору может содержать даже вода в бассейне.

Но даже в воде хорошо дезинфицированных бассейнов содержатся антисептики, включая хлор, которые могут вызывать сильное раздражение, резь в глазах, покраснение и нечёткость зрения, говорит офтальмолог.

«И наконец, солёная вода не является антисетическим раствором, она несёт ту же опасность, что и пресная. При этом содержание соли в разных морях различается, и раздражение будет зависеть от концентрации соли в воде», — поясняет доктор наук.

Врач рекомендует пользоваться защитными очками для плавания и масками при купании — это защитит глаза и сделает плавание комфортным и безопасным.