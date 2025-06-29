Раздражение и потеря чёткости: Life.ru узнал у врача, почему опасно открывать глаза в воде
Офтальмолог Миргородская: Маска и очки защитят глаза от бактерий под водой
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Любителей нырять в воду без очков могут поджидать опасности для здоровья. Почему не стоит открывать глаза под водой, рассказала Life.ru врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.
Вода раздражает слизистую глаз. Не увлажняет, а высушивает их, смывая естественную слёзную плёнку. Кроме этого в воде с открытыми глазами без защиты плохая видимость, что не принесёт не только удовольствия, но и может привести к инциденту столкновения с препятствием.
Также врач предупреждает, что в пресной воде открытых источников (озёр, рек, прудов) множество микроорганизмов, бактерий, вирусов и грибков, которые могут быть патогенными. А это, в свою очередь, может привести к воспалению – конъюнктивиту. Причём подобную флору может содержать даже вода в бассейне.
Но даже в воде хорошо дезинфицированных бассейнов содержатся антисептики, включая хлор, которые могут вызывать сильное раздражение, резь в глазах, покраснение и нечёткость зрения, говорит офтальмолог.
«И наконец, солёная вода не является антисетическим раствором, она несёт ту же опасность, что и пресная. При этом содержание соли в разных морях различается, и раздражение будет зависеть от концентрации соли в воде», — поясняет доктор наук.
Врач рекомендует пользоваться защитными очками для плавания и масками при купании — это защитит глаза и сделает плавание комфортным и безопасным.
Кстати, в жарких регионах отдыхающих подстерегают и другие опасности в виде паразитов. Они способны перемещаться по кровотоку в дыхательные пути, вызывая пневмонию и воспалительные процессы. Как черви-паразиты попадают в организм, читайте в материале Life.ru.