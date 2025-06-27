«Откладывают до 30 тысяч яиц»: Врач объяснила, как черви-паразиты попадают в организм

Черви-паразиты, вызывающие анкилостомоз, особенно распространены в жарких регионах с плохой гигиеной и антисанитарией, поэтому представляют опасность для россиян, предпочитающих отдыхать в подобных странах. Они могут попадать в организм при поедании грязной пищи, при контакте с почвой, особенно если она загрязнена фекалиями животных или человека, а также через повреждённую кожу стоп или рук, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, после попадания внутрь организма паразиты способны перемещаться по кровотоку в дыхательные пути, вызывая пневмонию и воспалительные процессы. Также они могут попасть через ротовую полость в двенадцатиперстную кишку, в толстый и тонкий кишечник, где отложат яйца.

«Одна самка анкилостомы может отложить до 30 тысяч яиц. Заражённый человек может испытывать симптомы диспепсии (несварения желудка), желудочно-кишечных инфекций, например диарею и тошноту, плохое переваривание пищи» — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

По ей словам, в местах присасывания паразитов могут наблюдаться повреждения капилляров и кровеносных сосудов. В результате у человека появляются признаки гипоксии: он ощущает слабость, головную боль и раздражительность. Иммунная система пытается бороться с анкилостомозом самостоятельно, вызывая воспаление в организме, боли и лихорадку.