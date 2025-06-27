Защитный механизм: Life.ru узнал у врача, когда не стоит сбивать температуру при болезни

Высокая температура является защитной реакцией организма, функции которой — гибель возбудителей и запуск иммунных механизмов. В прошлом она помогала людям бороться с болезнями без таблеток и антибиотиков. В нынешнее время температуру выше 39 градусов следует сбивать независимо от самочувствия, однако если она ниже, стоит учитывать индивидуальные особенности организма, рассказала Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Низкую температуру опасно сбивать потому, что вас организм перестанет бороться самостоятельно, расслабится и есть риск большего заражения. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Чернышова напомнила о полезных функциях повышенной температуры: она помогает организму бороться с инфекцией и активирует иммунные механизмы — синтез иммунных белков и клеток. Важно правильно оценивать состояние человека и принимать решения о необходимости сбивания температуры исходя из индивидуальных особенностей и симптомов.

Важно помнить о гомеостазе — внутренней регуляции температуры тела. Организм поддерживает нормальную температуру около 36,6°C и способен понижать её до определённых границ без вреда для здоровья. Поэтому при использовании жаропонижающих средств не стоит бояться «перебить» температуру ниже допустимых значений: организм сам регулирует уровень температуры и возвращает её к норме, добавила врач.