Полезное с приятным: Психолог рассказала о влиянии поцелуев на здоровье

Поцелуи стимулируют нервную систему и являются рабочим способом профилактики инсультов и болезней сосудов. Об этом сообщила клинический психолог Дарья Сальникова.

Международные исследования с участием 42 тысяч человек подтвердили, что одиночество негативно влияет не только на психологическое состояние, но и на физическое здоровье. У одиноких людей в крови обнаружили опасные белки, повышающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.

«Поцелуй задействует около 40 и больше нервных окончаний, которые положительно влияют на нервную систему, тем самым физиологически способствуют профилактике инсультов и сосудистых заболеваний», — объяснила специалист в беседе с «Радио 1».

Специалист объяснила, что тактильный контакт (объятия, поцелуи, прикосновения) стимулирует нервные окончания и гормональную систему, создавая основу для психического благополучия. По её словам, физическая близость с партнёром развивает не только эмоциональную сферу, но и служит профилактикой многих заболеваний.

Психолог также отметила взаимосвязь между физической активностью и психическим здоровьем. Регулярные тактильные контакты, как и занятия спортом, повышают уровень гормонов, отвечающих за эмоциональное состояние, что делает человека более устойчивым к стрессам и депрессии.