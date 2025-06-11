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11 июня, 07:36

Россиянам рассказали о способности иван-чая улучшать сон и настроение

Диетолог Русакова: Иван-чай стабилизирует нервную систему и уменьшает стресс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolaeva Galina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolaeva Galina

К осени иван-чай может подорожать до 5–7 тысяч рублей за килограмм. Спрос растёт, урожаи дикоросов падают. Чтобы не переплачивать, эксперты советуют вырастить кипрей на своей даче. Как это сделать, рассказывает URA.ru.

Иван-чай (кипрей узколистный) – основа популярного «русского чая». Он неприхотлив, но всё же требует минимального ухода для качественного урожая.

Два способа вырастить иван-чай:

  • Семенами: Высевайте ранней весной (после стратификации) или под зиму на глубину 0,5-1 см;

  • Корневищами: Делите корневища на фрагменты 5-10 см с почками. Высаживайте осенью или ранней весной на глубину 5 см (схема: 40х25-30 см). Полноценные кусты – со второго года.

Уход за растением

Поливайте умеренно, только в засуху. В первый год тщательно пропалывайте – молодые растения чувствительны к сорнякам. В дальнейшем кипрей сам их вытеснит. Подкармливайте один раз за сезон органикой (компост, настой крапивы) или зольным раствором.

«Иван-чай содержит вещества, способные защитить от окислительного стресса. Также обладает противовоспалительным эффектом, положительно влияет на настроение. [Иван-чай] стабилизирует нервную систему, оказывая успокаивающее действие на организм, помогает снизить влияние стресса и улучшить сон», — подчеркнула диетолог Дарья Русакова.

Россиянам могут запретить пить чай на рабочем месте
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Кстати, о «русском чае»: за границей так частенько называют напиток с долькой лимона. Он действительно обладает большой популярностью в нашей стране. Ранее биолог рассказала, какие бонусы организму даёт лимонный чай.

Владимир Озеров
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