Россиянам рассказали о способности иван-чая улучшать сон и настроение

К осени иван-чай может подорожать до 5–7 тысяч рублей за килограмм. Спрос растёт, урожаи дикоросов падают. Чтобы не переплачивать, эксперты советуют вырастить кипрей на своей даче. Как это сделать, рассказывает URA.ru.

Иван-чай (кипрей узколистный) – основа популярного «русского чая». Он неприхотлив, но всё же требует минимального ухода для качественного урожая.

Два способа вырастить иван-чай:

Семенами: Высевайте ранней весной (после стратификации) или под зиму на глубину 0,5-1 см; Корневищами: Делите корневища на фрагменты 5-10 см с почками. Высаживайте осенью или ранней весной на глубину 5 см (схема: 40х25-30 см). Полноценные кусты – со второго года.

Уход за растением

Поливайте умеренно, только в засуху. В первый год тщательно пропалывайте – молодые растения чувствительны к сорнякам. В дальнейшем кипрей сам их вытеснит. Подкармливайте один раз за сезон органикой (компост, настой крапивы) или зольным раствором.

«Иван-чай содержит вещества, способные защитить от окислительного стресса. Также обладает противовоспалительным эффектом, положительно влияет на настроение. [Иван-чай] стабилизирует нервную систему, оказывая успокаивающее действие на организм, помогает снизить влияние стресса и улучшить сон», — подчеркнула диетолог Дарья Русакова.