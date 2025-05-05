Биолог объяснила, есть ли польза у «русского чая»

«Русским чаем» за границей часто называют чай с лимоном, поскольку традиция подавать этот напиток с кислой долькой появилась именно у нас. Как рассказала Life.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, напиток несёт пользу именно благодаря сочетанию чая и лимона.

Лимон богат витамином C, который помогает поддерживать иммунную систему, особенно в сезон простуд. Чай, особенно зелёный, содержит антиоксиданты, такие как катехины, которые помогают защищать организм от свободных радикалов. Комбинация антиоксидантов из чая и витамина C из лимона помогает коже оставаться здоровой и сияющей. Ирина Лялина И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог

А ещё чай с лимоном повышает общий тонус организма и улучшает концентрацию за счёт кофеина в чае. Лимон отлично стимулирует выработку желудочного сока, что помогает лучшему перевариванию пищи. Способствует выведению токсинов из организма и очищению печени.

Но есть и вред от чая с лимоном. Его следует пить умеренно, чтобы избежать раздражения желудка, особенно при гастрите или язве. Не рекомендуется злоупотреблять напитком на ночь, так как чай может оказывать бодрящее действие.

Как правильно готовить чай с лимоном?

При заваривании чёрного чая: используйте воду с температурой около 95 °C;

настаивайте 3–5 минут. Для зелёного чая: воду с температурой 70–80 °C;

настаивайте 2–3 минуты.

После того как чай немного остынет (до 50–60 °C), добавьте ломтик лимона или выжмите сок четвертинки лимона. Используйте мёд, если хотите усилить пользу напитка, или сахар. Добавляйте мёд только в слегка тёплый чай, чтобы сохранить его полезные свойства. Не кладите лимон в слишком горячую воду, советует Лялина.