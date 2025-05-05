День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 10:56

Биолог объяснила, есть ли польза у «русского чая»

Биолог Лялина: Чай с лимоном способствует очищению печени

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

«Русским чаем» за границей часто называют чай с лимоном, поскольку традиция подавать этот напиток с кислой долькой появилась именно у нас. Как рассказала Life.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, напиток несёт пользу именно благодаря сочетанию чая и лимона.

Лимон богат витамином C, который помогает поддерживать иммунную систему, особенно в сезон простуд. Чай, особенно зелёный, содержит антиоксиданты, такие как катехины, которые помогают защищать организм от свободных радикалов. Комбинация антиоксидантов из чая и витамина C из лимона помогает коже оставаться здоровой и сияющей.

Ирина Лялина

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог

10 видов чая, которые заставят вас забыть про кофе: что пить, когда взлетели цены на арабику
10 видов чая, которые заставят вас забыть про кофе: что пить, когда взлетели цены на арабику

А ещё чай с лимоном повышает общий тонус организма и улучшает концентрацию за счёт кофеина в чае. Лимон отлично стимулирует выработку желудочного сока, что помогает лучшему перевариванию пищи. Способствует выведению токсинов из организма и очищению печени.

Но есть и вред от чая с лимоном. Его следует пить умеренно, чтобы избежать раздражения желудка, особенно при гастрите или язве. Не рекомендуется злоупотреблять напитком на ночь, так как чай может оказывать бодрящее действие.

Как правильно готовить чай с лимоном?

При заваривании чёрного чая:

  • используйте воду с температурой около 95 °C;
  • настаивайте 3–5 минут.

Для зелёного чая:

  • воду с температурой 70–80 °C;
  • настаивайте 2–3 минуты.

После того как чай немного остынет (до 50–60 °C), добавьте ломтик лимона или выжмите сок четвертинки лимона. Используйте мёд, если хотите усилить пользу напитка, или сахар. Добавляйте мёд только в слегка тёплый чай, чтобы сохранить его полезные свойства. Не кладите лимон в слишком горячую воду, советует Лялина.

Вкусно и полезно: Названы лучшие чаи для укрепления иммунитета
Вкусно и полезно: Названы лучшие чаи для укрепления иммунитета

А ещё регулярные чаепития могут снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить общую продолжительность жизни. Главное — выбрать правильный чай. Как — читайте на Life.ru.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar