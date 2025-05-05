Биолог объяснила, есть ли польза у «русского чая»
Биолог Лялина: Чай с лимоном способствует очищению печени
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«Русским чаем» за границей часто называют чай с лимоном, поскольку традиция подавать этот напиток с кислой долькой появилась именно у нас. Как рассказала Life.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, напиток несёт пользу именно благодаря сочетанию чая и лимона.
Лимон богат витамином C, который помогает поддерживать иммунную систему, особенно в сезон простуд. Чай, особенно зелёный, содержит антиоксиданты, такие как катехины, которые помогают защищать организм от свободных радикалов. Комбинация антиоксидантов из чая и витамина C из лимона помогает коже оставаться здоровой и сияющей.
А ещё чай с лимоном повышает общий тонус организма и улучшает концентрацию за счёт кофеина в чае. Лимон отлично стимулирует выработку желудочного сока, что помогает лучшему перевариванию пищи. Способствует выведению токсинов из организма и очищению печени.
Но есть и вред от чая с лимоном. Его следует пить умеренно, чтобы избежать раздражения желудка, особенно при гастрите или язве. Не рекомендуется злоупотреблять напитком на ночь, так как чай может оказывать бодрящее действие.
Как правильно готовить чай с лимоном?
При заваривании чёрного чая:
- используйте воду с температурой около 95 °C;
- настаивайте 3–5 минут.
Для зелёного чая:
- воду с температурой 70–80 °C;
- настаивайте 2–3 минуты.
После того как чай немного остынет (до 50–60 °C), добавьте ломтик лимона или выжмите сок четвертинки лимона. Используйте мёд, если хотите усилить пользу напитка, или сахар. Добавляйте мёд только в слегка тёплый чай, чтобы сохранить его полезные свойства. Не кладите лимон в слишком горячую воду, советует Лялина.
А ещё регулярные чаепития могут снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить общую продолжительность жизни. Главное — выбрать правильный чай. Как — читайте на Life.ru.