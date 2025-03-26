Врач рассказала, две чашки какого чая в день спасут вас от сердечных болезней

Регулярные чаепития могут снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить общую продолжительность жизни. Об этом сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт, диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Галина Емельянова.

По словам эксперта, многие исследования подтверждают, что регулярное употребление чая (две и более чашек в день) помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиопротективный эффект дают содержащиеся в чае полифенолы — катехины и теафлавины.

Катехины — это разновидность антиоксидантов, которые понижают «плохой» холестерин в организме, защищая сосуды от повреждения и снижая артериальное давление. Это хорошо в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше всего их содержится в чае матча (100-300 мг), затем идёт зелёный чай (50-150 мг) и чёрный чай (10-40 мг). Взрослым рекомендуется потреблять 200 мг в сутки, утверждает специалист.

«Теафлавины также способствуют снижению уровня «плохого» холестерина, защите эндотелия сосудов от повреждения», — добавила врач.

Однако чай следует использовать лишь в качестве дополнения и профилактики. Уповать лишь на него как на защитника от сердечно-сосудистых заболеваний не стоит.