Опасный дуэт: Врач рассказала, каким соком ни в коем случае нельзя запивать лекарства

Запивать лекарства грейпфрутовым соком крайне не рекомендуется, поскольку это может усилить побочные эффекты и оказать негативное воздействие на печень. Об этом Life.ru рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Грейпфрут содержит фуранокумарины — соединения, которые блокируют работу фермента CYP3A4, отвечающего за метаболизм (переработку) лекарств. Если запивать медикаменты грейпфрутовым соком, они не расщепляются должным образом и накапливаются в крови в повышенных концентрациях. Кроме того, грейпфрутовый сок может влиять на особые транспортные белки кишечника, которые регулируют всасывание лекарств. В результате в кровь поступает больше активного вещества, чем предполагалось при назначении лекарства. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач - эксперт Лаборатории «Гемотест»

Специалист отмечает, что такая комбинация может приводить к разнообразным негативным последствиям. Например, сочетание грейпфрутового сока с препаратами от гипертонии может вызвать резкое снижение артериального давления, это чревато головокружением и обмороком. Запивание седативных препаратов также может привести к чрезмерной сонливости и нарушению координации.

«Комбинация лекарств с грейпфрутовым соком может приводить к самым разным побочным эффектам», — подчёркивает собеседница Life.ru.

По словам эксперта, данный эффект наблюдается не со всеми препаратами, а преимущественно с теми, которые метаболизируются ферментом CYP3A4. К ним относятся некоторые статины, препараты от давления, иммуносупрессанты, средства от аритмии и тревожности, снотворные. Несмотря на то, что некоторые группы лекарств менее чувствительны к грейпфрутовому соку, врач рекомендует избегать любых экспериментов и не запивать таблетки этим напитком.