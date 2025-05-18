Все хотят быть красивыми: Врач заявил, что мужчины стали чаще корректировать внешность

Пластическая хирургия перестала быть уделом исключительно женщин. Всё больше мужчин обращаются к специалистам, чтобы скорректировать внешность и контуры тела. О том, какие процедуры пользуются наибольшим спросом у сильной половины человечества, рассказал главный врач клиники IQ Plastique Святослав Стрелин в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, лидируют вмешательства, направленные на улучшение контуров тела. Чаще всего это липосакция – метод избавления от нежелательных жировых отложений, особенно в области живота и так называемых «жировых ловушек».

«Ещё одна популярная операция — абдоминопластика. У мужчин кожа более толстая и по этой причине хуже сокращается, чем у женщин, тем более при значительной и быстрой потере массы тела. При этих операциях есть и запрос от пациентов на формирование плоского спортивного живота», — пояснил эксперт.

Помимо коррекции фигуры, Стрелин отмечает устойчивый рост интереса мужчин к омолаживающим манипуляциям на лице. В частности, популярна блефаропластика – подтяжка век. Однако у мужчин она имеет свою специфику: важно сохранить естественный, мужественный и серьёзный вид, поэтому методика выполнения отличается от женской.