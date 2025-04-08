Хирург назвал самые популярные пластические операции в России

В России наблюдается устойчивый рост интереса к пластической хирургии, причем у мужчин и женщин сформировались свои характерные предпочтения в выборе процедур. Как пояснил пластический хирург Руслан Абрамов, современная эстетическая медицина делится на два основных направления: реконструктивную хирургию, которая помогает восстановить анатомию после травм или операций, и эстетическую, направленную на коррекцию внешности.

Особое значение сегодня приобретает реконструктивная хирургия. К таким операциям все чаще прибегают военнослужащие, получившие серьезные ранения, а также женщины после мастэктомии. Что касается эстетических процедур, то здесь прослеживаются четкие гендерные различия. Мужчины преимущественно выбирают блефаропластику, позволяющую устранить возрастные изменения век, и липосакцию для коррекции проблемных зон, устойчивых к диетам и физическим нагрузкам.

«Современная пластическая хирургия делится на два основных направления – реконструктивную и эстетическую. Первая – устраняет врождённые или приобретённые анатомические дефекты, а вторая – корректирует особенности внешности и устряняет возрастные изменения», – пояснил медик в беседе с РИА «ФедералПресс».

Женщины чаще обращаются за маммопластикой и абдоминопластикой, которые помогают восстановить фигуру после родов. Как подчеркивает специалист, современная пластическая хирургия — это не просто про внешнюю привлекательность, а про восстановление уверенности в себе и психологического комфорта. Примечательно, что рост конкуренции в этой сфере делает подобные процедуры всё более доступными для широкого круга пациентов.