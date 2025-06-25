Психолог и диетолог рассказали Life.ru, кому ни в коем случае нельзя успокаивать нервы ромашкой

Вся флора и фауна вокруг нас имеет особый смысл, и пользоваться дарами природы нужно с уважением и осторожностью. Бездумное потребление может привести к печальным и даже летальным исходам. День ромашки в России отмечается 24 июня. В честь праздника клинический психолог Ирина Коржаева рассказала Life.ru, кому ни в коем случае нельзя успокаивать нервы этим растением.

«Вот ромашка — красивый цветок, а пользы в нём побольше, чем в фармакологиях. Чтобы не навредить целебным отваром, важно понимать не только, где росла и какого сорта ромашка, но и что находится в составе и в какой части растения. А то цветков наедятся и хмелеют, а сами-то и не догадываются, с чего вдруг», — предупреждает эксперт.

В соцветиях аптечной ромашки содержится незначительное количество алкалоидов, а также флавоноиды, эфирное масло, органические кислоты, полисахариды, фитостерины, дубильные и слизистые вещества, горечи, никотиновая и аскорбиновая кислоты, камедь, каротин, белковые вещества и гликозиды.

Принимать отвар из растения необходимо с особой осторожностью людям с повышенной чувствительностью к ромашке, а также к арнике, тысячелистнику, пижме, полыни, беременным и в период вскармливания, с хроническими болезнями в период обострения, а также тем, кто пьёт коагулянты. Гидроксикумарины, содержащиеся в ромашке, мешают работе витамина К и усиливают эффект антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь. Они не дают витамину К работать, поэтому кровь хуже сворачивается.

Польза ромашки известна испокон веков. Она обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом, успокаивает нервную систему, улучшает сон, снижает раздражительность, успокаивая головную боль (ГБН), её используют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи, слизистых, печени, почек. Для красоты делают отвары для ополаскивания волос, добавляют в косметику. Ирина Коржаева Клинический психолог

Врач-диетолог Елена Соломатина уточнила, что ромашка — лекарственное и биологически активное растение, поэтому есть определённые противопоказания. Во-первых, как и все цветы, она может быть аллергенной. Беременным и кормящим принимать отвар нельзя. Если у мамы непереносимость может быть в более лёгкой форме, то ребёнку это совершенно не нужно, поэтому необходима консультация с врачом. При передозировке могут наблюдаться слабость, тошнота и головная боль.

«И так как в ромашке есть кумарины, гидроксилкумарины, они разжижают кровь. И, соответственно, если человек принимает какие-то антикоагулянты, он всегда на грани. Приём ромашки может сослужить не очень хорошую службу, поскольку может вызвать реакцию передозировки антикоагулянтами. Может возникнуть разжижение крови, соответственно, кровотечения, появление синяков — не стоит вместе с антикоагулянтами принимать ещё и ромашку», — добавила собеседника Life.ru.