Природная аптека: Россиянам рассказали, какие целебные растения можно выращивать на даче

Не секрет, что дачный участок может стать не только источником свежих овощей и фруктов, но и настоящей природной аптекой. Эксперт Константин Качкин, доцент Новосибирского государственного медицинского университета, рассказал, какие лекарственные растения можно посадить на участке и как за ними правильно ухаживать.

Ромашка аптечная, известная своими противовоспалительными свойствами, требует солнечных участков с рыхлой почвой. Важно отличать её от других видов по полому цветоложу и характерному аромату. Мята перечная, богатая ментолом, предпочитает влажные плодородные почвы, но из-за агрессивного роста её лучше высаживать в контейнеры. Проверить подлинность растения можно по холодящему аромату при растирании листа, отметил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Календула (ноготки) славится антисептическим действием и неприхотливостью в уходе. Её цветы собирают в сухую погоду, когда они полностью раскрыты. Мелисса лекарственная, обладающая успокаивающим эффектом, лучше растёт в полутени — на солнце её листья грубеют. От мяты её отличают округлые листья и лимонный запах.

Шиповник — ценный источник витамина С. Для выращивания рекомендуются сорта с крупными плодами, такие как майский или морщинистый. О высоком содержании витаминов свидетельствуют направленные вверх чашелистики. Собранные осенью плоды сушат при температуре 80–90 градусов.

Специалисты предупреждают: покупать посадочный материал следует только у проверенных поставщиков, так как на стихийных рынках могут продавать декоративные или даже вредные растения под видом лекарственных. При выращивании важно избегать органической мульчи, которая способствует образованию плесени, а вместо этого рыхлить почву после дождя. Сбор листьев и цветков лучше проводить в начале цветения, а сушку — в тенистом месте. Готовое сырьё хранят в стеклянных банках или тканевых мешочках.

Эксперты напоминают, что даже натуральные растительные средства могут вызывать аллергические реакции и иметь противопоказания. Перед применением лекарственных растений в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом.