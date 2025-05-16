Приучаем постепенно: Ветеринар раскрыл, как помочь коту привыкнуть к дачному участку

Самовыгул для котов на даче — дело рискованное. Врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru отметил, что в отличие от собак, которые обычно соблюдают границы территории, кошки с лёгкостью преодолевают любые заборы, взбираются на деревья и могут уйти на значительные расстояния от дома, что нередко приводит к печальным последствиям.

Специалист пояснил, что физиология и природные инстинкты кошек делают их склонными к исследованию новых территорий. В ветеринарной практике регулярно встречаются случаи, когда питомцы теряются, попадают под транспорт или становятся жертвами других животных.

Прежде всего кошка должна быть обработана и привита. Если у вас кошка молодая и первый раз на дачу уехала, то знакомство с улицей должно быть постепенным. Сначала просто в доме она поживёт, потом где-то под присмотром, может быть, на поводочке должна у вас выйти, потом уже при нормальном её послушании можно расширять территорию её обитания. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

При этом врач предостерёг от использования ошейников с контактными данными, объяснив, что в природных условиях они могут представлять смертельную опасность, если животное зацепится за ветки или другие предметы.

Шеляков также обратил внимание на индивидуальные особенности кошек, отметив, что даже самые домашние и послушные питомцы на природе могут проявить неожиданное поведение. Он указал, что некоторые животные хорошо ориентируются на местности, в то время как другие могут убежать, поддавшись охотничьим инстинктам.