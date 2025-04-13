Ветеринары рассказали, как защитить питомцев от клещей и блох

С наступлением весны петербургские ветеринары проводят консультации для владельцев животных, отправляющихся на дачу. О том, как защищать питомцев от клещей и других паразитов, рассказали в городской ветеринарной службе Северной столицы.

Петербургские ветеринары готовят домашних животных к весне. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

На приёме у специалистов — собаки разных пород. Шпиц Милка проходит комплексное обследование перед поездкой за город. Владелица Галина Балашова отмечает, что в сельской местности много опасностей: например, дикие собаки. Той-терьер Мася пока не готов к вакцинации из-за недомогания, но его хозяйка Ольга Старикович планирует сделать прививку сразу после выздоровления питомца. Ветеринары подчёркивают важность регулярной обработки от блох и клещей, которые переносят опасные заболевания.

«Пироплазмоз может привести к острой почечной недостаточности и летальному исходу», — предупреждает врач Надежда Малеваная в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Жители Петербурга могут бесплатно привить своих чипированных собак отечественной вакциной. Для поездок за границу потребуется дополнительное исследование уровня антител через месяц после прививки.

Городская ветеринарная станция предлагает комплексное обследование, включая УЗИ и анализы крови, а также консультации узких специалистов — от невролога до онколога. Это помогает своевременно выявить хронические заболевания и избежать непредвиденных проблем во время загородного отдыха.