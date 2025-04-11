Донецкие ветеринары спасли жизнь собаке с опухолью размером с её голову

Ветеринары в ДНР спасли собаку, у которой образовалась огромных размеров опухоли. Об успешной работе врачей рассказывает Mash на Донбассе.

В ДНР спасли собачку от опухоли размером с голову. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Трогательная история спасения бездомной собаки произошла в Макеевке. Местные жители всем двором подкармливали и заботились о животном, а когда у неё обнаружили большую опухоль, не остались в стороне. Они доставили собаку в зоозащитный приют «Пиф» для оказания помощи.

Ветеринары диагностировали у хвостатой пациентки серьёзное новообразование в молочных железах. Несмотря на сложный случай и изначально небольшие шансы, операция по удалению опухоли прошла успешно. Сейчас собака проходит восстановительный период под наблюдением специалистов. Волонтёры приюта отмечают, что она настоящая любимица двора, и сейчас неравнодушные люди активно ищут для неё ответственных хозяев, которые смогут подарить дом, любовь и заботу.