Как будет «кис-кис»?: Ветеринар объяснил, понимает ли русскую речь турецкий кот-«нелегал» Бурак
Ветеринар Шеляков: У турецкого кота Бурака не будет языкового барьера в России
Турецкий кот Бурак, который тайно прибыл в порт Новороссийска на корабле из Стамбула, вряд ли понимает русскую речь. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился врач-ветеринар Михаил Шеляков. Правда, турецкий язык пушистый нелегал тоже едва ли распознаёт, в отличие от человеческих интонаций и жестикуляций.
Приплывший к нам турецкий котик не чувствует особого дискомфорта в плане коммуникации и языкового барьера. Если мы хотим похвалить котика, например, то мы просто ласковым голосом что-то говорим. Если хотим за что-то поругать, то идем на понижение интонации. И руками, конечно, не размахиваем, потому что они следят за нашими руками. Если мы во все стороны начинаем отчаянно жестикулировать, они этого ничего не понимают.
врач-ветеринар Михаил Шеляков
Несмотря на то, что котик всю свою жизнь прожил в Турции, с русскими людьми он легко найдет общий язык, убеждён собеседник Life.ru.
«Главное тут не национальность, а забота, внимание и вкусная еда», — заключил Михаил Шеляков.
Ранее стало известно, что в порту Новороссийска уже четвертую неделю живет кот по кличке Бурак, который прибыл в Россию из Стамбула на корабле транспортной компании FESCO. Однако Бурак — не самый лихой мореход среди котов. Ранее Life.ru рассказывал историю чёрно-белого кота с безумными глазами, который за месяц без еды переплыл Атлантику от Нидерландов до Карибов.