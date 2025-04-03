Как будет «кис-кис»?: Ветеринар объяснил, понимает ли русскую речь турецкий кот-«нелегал» Бурак

Приплывший к нам турецкий котик не чувствует особого дискомфорта в плане коммуникации и языкового барьера. Если мы хотим похвалить котика, например, то мы просто ласковым голосом что-то говорим. Если хотим за что-то поругать, то идем на понижение интонации. И руками, конечно, не размахиваем, потому что они следят за нашими руками. Если мы во все стороны начинаем отчаянно жестикулировать, они этого ничего не понимают.